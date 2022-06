‘Pantanal’: Alcides fica entre a vida e a morte após briga com Levi

Depois de quase morrer nas mãos de Levi (Leandro Lima), Alcides (Juliano Cazarré) será salvo pelo Velho do Rio (Osmar Prado), protetor dos moradores do Pantanal.

No remake da novela, o capataz de Tenório (Murilo Benício) vai ter seu plano de vingança descoberto e o fazendeiro acaba pedindo para que o peão mate Levi em troca de alguns terrenos. Sem saber guardar muitos segredos, durante um passeio de barco, Alcides contará sobre a proposta e os dois vão começar a brigar e o embate será quase fatal.

Na novela "Pantanal", Alcides (Juliano Cazarré) e Levi (Leandro Lima) brigam em barco (Divulgação/Globo)

Porém, Levi será mais rápido, vai sacar a arma e atirar, fazendo com que o rival caia no rio, que é repleto de piranhas. Enquanto o peão afunda, a figura do Velho do Rio vai se refletir nas águas.

Em seguida, Alcides irá aparecer na areia, sem ferimento nenhum de bala: “Onde é que eu estou... O maldito quase me mata”, dirá o capaz, enquanto busca por qualquer furo pelo corpo.

Ainda perdido com o que aconteceu, o personagem de Juliano Cazarré vai ficar sem rumo: “Como é que eu vou voltar pra casa? Como é que eu vim parar aqui?”.

Agradando a todos

Alcides (Juliano Cazarré) e Maria Bruaca (Isabel Teixeira) em "Pantanal" (Divulgação/Globo)

Segundo o “Noticias da TV”, a história de Juma (Alanis Guillen) e Jove (Jesuíta Barbosa) agradou os homens brasileiros, que chegam a ser 31% do público total da novela da Globo. Além disso, em alguns capítulos, o público masculino chega a ser maior do que o feminino.

Nos bastidores da Globo, os dados agradaram a direção da emissora, que deve lançar uma campanha nas próximas semanas para desmistificar a ideia de que novelas são produtos apenas para mulheres.

Além disso, o remake de “Pantanal” continua batendo recordes. Segundo um levantamento do site “Na Telinha”, a novela rural foi três vezes mais assistida pelos brasileiros do que a série norte-americana “Ozark”,que é uma das produções mais vistas pelos moradores dos Estados Unidos.

