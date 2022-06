Os mistérios de Anita e Clarice começam a ser desvendados em ‘Cara e Coragem’

Em “Cara e Coragem”, Taís Araujo interpreta duas personagens distintas. Nos primeiros capítulos da novela da Globo, a famosa viveu Clarice, que morreu repentinamente, e depois apareceu como Anita.

Mas, além das semelhanças físicas entre as personagens, há muitos mistérios que rondam a vida delas, principalmente para os que conviveram ou conheciam a presidente da Siderúrgica Gusmão.

No capítulo desta quarta-feira (08), Anita (Taís Araujo) chama a atenção de Lucas (Igor Fernandez) ao subir no ônibus a caminho do trabalho. Na cena, ele fica fascinado pela beleza da massoterapeuta, que não dá bola para as investidas do bailarino.

Em "Cara e Coragem", Anita (Taís Araujo) faz massagem em paciente (João Miguel Júnior/Globo)

Mas Lucas não desiste e resolve seguir a moça e ao ver que ela entrou em uma clínica, o rapaz tem a ideia de agendar um horário, ato que surpreende a personagem de Taís em “Cara e Coragem”. A ideia é conhecer melhor Anita e tentar um encontro fora da clínica, mas ela deixa claro que nao está aberta para relacionamentos.

Enquanto isso, Paulo ( Fernando Caruso) segue com as investigações e após o depoimento de Samuel (Alejandro Claveaux) na delegacia ele conclui que a carta deixada por Clarice (Taís Araujo) é autêntica.

Ao saber da notícia, Ítalo (Paulo Lessa) se desespera, já que entende que Clarice e Samuel tinham um relacionamento e pelo fato de seu grande amor esconder os supostos problemas pessoais pelos quais estava passando.

Em "Cara e Coragem", Anita (Taís Araujo) e Cleide (Amanda Mirásci) se encontram na companhia de dança (Estevam Avellar/Globo)

Com isso, o instrutor de Parkour e o pescador brigam e Samuel acaba confessando o motivo da discussão com Clarice que aparece no vídeo que está com a polícia. A empresária estava colocando um ponto final na relação dos dois.

Exibida de segunda-feira a sábado, a novela “Cara e Coragem” é uma comédia romântica de ação embalada por aventura e mistérios, é criada e escrita por Claudia Souto e com direção artística de Natalia Grimberg.

