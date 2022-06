Música inédita de Freddie Mercury é descoberta e deve ser lançada em breve

Os fãs da banda britânica Queen podem celebrar: pouco mais de 30 aos após a morte do vocalista Freddie Mercury, o grupo encontrou uma gravação de uma música que nunca foi lançada, com a voz do cantor.

“Encontramos uma pequena preciosidade de Freddie que havíamos esquecido, e é... É maravilhosa. Foi um belo achado, na verdade”, revelou Roger Taylor, em entrevista à BBC Radio 2.

Freddie Mercury foi o vocalista da banda desde sua fundação, em 1970. Ee contraiu HIV e morreu em 1991, após 21 anos de história com Brian May, Roger Taylor e John Deacon.

De acordo com os integrantes da banda, a música faz parte das 30 músicas que a banda gravou na época de “The Miracle”, o 13º álbum do Queen que foi lançado em 1989.

“Acho que [a nova música] será lançada em setembro”, adiantou Taylor.

Brian May disse que não achava que seria possível obter a gravação. “[Estava] escondida bem embaixo do nosso nariz. Passamos por ela várias vezes e pensamos que não poderíamos recuperá-la. Mas voltamos e nossa maravilhosa equipe de engenharia disse: ‘ok, podemos fazer isso e isso’. Meio que fizemos uma colagem de várias partes. Mas é linda, é comovente”, contou.

“The Miracle” conta com dez faixas, mas ao longo desse tempo as outras músicas foram sendo lançadas como B-side ou faixas bônus de álbuns posteriores.

O Queen se apresentou nas celebrações do Jubileu de Platina da rainha Elizabeth II no Palácio de Buckingham no domingo (5) - saiba como foi a programação aqui.

Atualmente, a banda está em turnê pela Europa, com o cantor Adam Lambert. Essa formação se mantém desde 2011, quando o cantor passou a se apresentar nos vocais.

Leia também: Menina canta ‘A Baleia’ em tom lírico e vira sensação das redes sociais: ‘Sou cantora de ópera’