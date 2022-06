Lexa relembra quando conheceu MC Guimê no ‘Encontro’: ‘O primeiro flerte foi aqui’

Lexa relembra primeiro flerte com MC Guimê no programa 'Encontro' (Reprodução/TV Globo)

A cantora Lexa participou do “Encontro”, da TV Globo, na manhã desta terça-feira (7), e relembrou o início da carreira. Foi no programa que ela se apresentou na televisão pela primeira vez, mas também foi onde, em 2015, conheceu o MC Guimê, com quem está há sete anos.

“Meu primeiro flerte com Guimê foi aqui também. Tenho asma e emprestei minha bombinha para ele. Depois ele ligou para minha mãe e pediu para a gente sair”, contou ela, que teve a história confirmada pela mãe, Darlin Ferrattry.”[Ele disse] ‘Oi, tudo bem? Aqui é o MC Guimê, eu queria saber se eu posso levar sua filha hoje comigo’”, lembrou ela.

Lexa contou que teve a autorização da mãe para sair com Guimê. Eles iniciaram um relacionamento e, ainda em 2015, assumiram o namoro. Em 2016 ele a pediu em casamento e os dois seguem firmes até os dias atuais.

A funkeira também lembrou que quando o “Encontro” começou, há dez anos, ela ainda trabalhava em uma padaria e tinha o sonho de cantar profissionalmente. Anos depois, ela quase não acreditou quando foi chamada para participar do matinal e disse que ficou “muito nervosa”.

“Achei que ia morrer, minha mão estava gelada, achei que ia fazer xixi nas calças, foi meu primeiro programa de TV para o Brasil inteiro. Hoje estou mais preparada. Quando vim aqui tinha 21 anos, minha carreira cresceu absurdamente, minha vida mudou, amadureci”, disse ela.

Dez anos e mudanças

O “Encontro” completa dez anos neste mês. Desde que começou, é apresentado por Fátima Bernardes, mas muitas mudanças estão previstas já para o próximo mês.

A primeira delas é a saída de Fátima, que a partir de junho vai apresentar o “The Voice Brasil”. Assim, o matinal será comandado por Patrícia Poeta e o jornalista Manoel Soares.

Além disso, o programa terá o horário invertido com o “Mais Você” e passará a ser exibido logo após o “Bom Dia Brasil”.

LEIA TAMBÉM:

Paulo André aparece em vídeo falando palavrão para fã e se desculpa: ‘Não aguentei o deboche’