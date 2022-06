Leão Lobo diz que já teve casos com jogadores do Palmeiras e Athletico-PR e cita ameaça de morte

Leão Lobo conta que já teve casos com jogadores de futebol e relembra briga com Faustão e Ana Maria Braga (Reprodução/Instagram)

Aos 68 anos, o jornalista e apresentador Leão Lobo fez revelações sobre relacionamentos amorosos e afirma que já teve casos com jogadores de futebol do Palmeiras e do Athletico-PR. Em entrevista ao “De Lado Com Fefito”, do UOL, ele contou que um dos affairs, inclusive, tentou jogá-lo do 18º andar de um prédio: ‘Homofóbico encubado’.

Na entrevista, Leão Lobo falou primeiro sobre o caso com o jogador do Palmeiras, sem revelar sua identidade: “É que eu não entendo nada de futebol. Mas um disse que era do Palmeiras e eu acreditei, porque tinha mesmo esse jogador no time. Só que eu nunca identifiquei direito em foto se era”, disse.

Já sobre o jogador do Athletico-PR, ele lembrou que o affair, cuja identidade também foi mantida em sigilo, não terminou como ele esperava e rolou até ameaça de morte.

“Esse [do Athletico-PR] tentou me matar e me jogar do 18º andar. No fim, ele me levou até a porta e me deu um pé na bunda, literalmente. Sabe aquele homofóbico encubado? Então”, lembrou.

Conhecido por suas várias passagens em emissoras de TV, Leão Lobo é torcedor do Palmeiras e disse que faz questão de usar a camisa do time. Atualmente, ele trabalha como colunista no programa “Revista da Cidade”, da TV Gazeta.

Faustão e Ana Maria Braga

Na mesma entrevista, Leão Lobo contou os motivos que o fizeram cortar relações com os apresentadores Faustão e Ana Maria Braga. “São dois amigos que eu gostava muito e que perdi. E sinto muito mágoa por isso”, lamentou ele.

Sobre Faustão, ele disse que o rompimento ocorreu depois que o apresentador deu uma entrevista dizendo que não o conhecia. ”Eu era amigo de ficar grudado com ele no camarim. Ele falava ‘fica aqui comigo que você me dá força’”, lembra. “Fico tentando entender o que aconteceu”, destacou.

Já sobre Ana Maria Braga, ele disse que houve um atrito enquanto eles gravavam o antigo “Note e Anote”, exibido na Record nos anos 1990.

“Ela me maltratou no ar e me botou para fora do programa sem eu ter feito nada para ela”, contou, dizendo que nunca superou: “Um dia ela começou a me achincalhar no ar, levantou e fez um discurso que parecia contra mim. Perguntei se eu teria direito de resposta e ela disse que não. Aí eu levantei e saí chorando”, lembrou ele.

