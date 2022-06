Jojo Todynho manda a real sobre testes de gravidez: ‘Gente, vou pirar’

Jojo Todynho é repórter do reality show "Túnel do Amor" (Reprodução/Rede Social)

Não é segredo para ninguém que Jojo Toddynho quer ser mãe. Para que tudo aconteça da melhor forma, a funkeira entrou em uma rigorosa dieta, além de outras mudanças.

No entanto, um ponto deste processo ainda deixa a famosa triste. Nas redes sociais, a participante da “Dança dos Famosos”, relatou que o fato do teste para gravidez dar negativo é algo que ainda mexe com ela.

“Gente, eu vou pirar. Semana sim, semana não eu faço teste de gravidez. Eu sempre faço o teste de gravidez e só dá resultado negativo. Eu falei: ‘Lucas, você vai fazer um espermograma”, contou a cantora no Instagram.

Jojo Todynho posa ao lado da sogra, que segura um par de sapatos de bebê (Reprodução/Instagram)

Jojo disse ainda que está ansiosa para ser mãe, já que a todo momento o assunto aparece em sua vida: “Eu fico vendo negócio de maternidade no Instagram. Eu não sei se são minhas pesquisas, só aparece coisa de gravidez”, explicou a funkeira.

A esposa de Lucas Souza já chegou a contar que fica sem rumo quando descobre a gravidez de uma amiga ou quando vê um bebê na rua: “Eu vejo filho dos outros, eu quero sequestrar para mim.Cara, não tem como. Ansiedade toma conta. Hoje eu fiquei sabendo que uma amiga está grávida de gêmeos. Estou muito feliz”, disse a artista, que já começou a montar um enxoval e diz que não vê a hora de engravidar.

LEIA TAMBÉM: Polícia Civil de Alagoas prende suspeitos de invadir e assaltar apartamento de Carlinhos Maia

Jojo Todynho vestida de noiva (Reprodução)

Outro ponto já comentado por Jojo Todynho foi a dieta para engravidar de seu primeiro filho. Em abril, durante o Baile da Vogue, a participante da “Dança dos Famosos” contou para Deborah Secco que a gravidez deve acontecer até 2023 e para isso ela pretende perder 40 quilos.

“Vou reabrir o meu canal no Youtube porque vou fazer um reality pessoal. Vou entrar em um projeto de seis meses para perder 40 quilos para poder engravidar. Poderia engravidar no peso que eu estou, minha saúde está ok, mas é melhor”, relatou a famosa.

Segundo a funkeira, o motivo para querer engravidar rapidamente é dar um bisneto para sua avó:”Tenho medo da minha vó ir embora e não conhecer um bisneto”, comentou Jojo, que disse ainda que é uma dádiva poder gerar um fruto.

LEIA TAMBÉM: Transtornado, Sérgio Hondjakoff aparece em live ameaçando o pai: “se não me der mil reais vou te matar”