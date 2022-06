Irmã de Shakira revela como cantora tem enfrentado separação de Piqué

Depois de muitos rumores, no último fim de semana, a cantora Shakira confirmou que de fato está se separando de Gerard Piqué. A decisão teria sido tomada após supostamente a artista descobrir uma infidelidade de seu companheiro. Relembremos a seguir a mensagem divulgada:

“Lamentamos confirmar que estamos nos separando. Pelo bem-estar dos nossos filhos, que são nossa maior prioridade, pedimos respeito à privacidade. Obrigado pela sua compreensão”.

E, em uma declaração curta e recente, Lucía Mebarak, que é irmã da cantora, revelou como tem sido esta fase. Ao ser questionada por jornalistas em um elevador, a mulher disse que Shakira “está se recuperando”.

Como apontado por um jornal espanhol, após a confirmação de sua separação, a cantora expressou seu desejo de deixar a Espanha e isso porque a única coisa que a “prendia” em tal local era a família do ex-companheiro.

Em sua breve declaração, Lucía confirmou que a irmã não se encontra mais em território espanhol, mas não revelou qual o destino que ela se encontra atualmente.

Por fim, ao questionarem se a família esperava que o casal fosse se separar após mais de 12 anos juntos, Lucía disse apenas uma palavra: “Provavelmente”.

A separação de Shakira

Embora a separação do casal aparentemente seja “amigável”, segundo informações, um grande problema está no fato de que a cantora não quer permanecer em território espanhol, mas ao mesmo tempo há a dúvida de quem ficará com a guarda dos pequenos Milan e Sasha.

Lembramos também que a cantora colombiana está sendo investigada por suposta fraude fiscal. Ela entrou com um recurso para evitar um possível julgamento, mas teve o pedido negado pela justiça espanhola.

Com Nueva Mujer.