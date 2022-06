Demi Lovato anuncia shows em SP e BH antes do Rock in Rio

Demi Lovato anunciou, nesta terça-feira (7), as datas de sua turnê mundial, “Holy Fvck Tour”. Além das apresentação no Rock in Rio, foram incluídos dois shows adicionais no Brasil.

São Paulo recebe a primeira apresentação de Demi para os fãs brasileiros, no dia 30 de agosto. O show acontece no Espaço Unimed (antigo Espaço das Américas), na Barra Funda, bairro da zona oeste da capital paulista.

Depois, é a vez de Belo Horizonte, no dia 2 de setembro. A apresentação acontece na Esplanada do Mineirão.

Dois dias depois, Demi segue para o Rock in Rio, onde sobe ao palco mesmo palco que Justin Bieber, Migos e Iza.

Ainda não há informações sobre a venda de ingressos - o anúncio foi feito pela própria cantora, através de suas contas nas redes sociais. O evento será produzido pela Live Nation e ingressos vendidos por meio do site da Eventim.

Além de Demi Lovato, outros 13 nomes do Rock in Rio também farão apresentações pela capital paulista: Dua Lipa, Avril Lavigne, Iron Maiden, Justin Bieber, Coldplay, Guns N’ Roses, Jessie J, Bastille, Måneskin, Dream Theater, BFMV, Corinne Bailey Rae e Billy Idol.

Rock in Rio 2022

O Rock in Rio 2022 acontece nos dias 2, 3 e 4 de setembro e no fim de semana seguinte, dias 8, 9, 10 e 11 de setembro. Além de Demi Lovato, a edição deste ano trará nomes como Guns N’ Roses, Avril Lavigne, Coldplay, Dua Lipa, Iron Maiden, Post Malone, Camila Cabello e Måneskin.

O dia 4 de setembro, data em que Demi se apresenta, foi a primeira a esgotar, após 12 minutos de venda. Também se apresentam na Cidade do Rock no mesmo dia nomes como Justin Bieber, Luísa Sonza e Marina Sena.

Leia também: Música inédita de Freddie Mercury é descoberta e deve ser lançada em breve