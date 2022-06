Casa de ‘Invocação do Mal’ é vendida por cerca de R$ 7 milhões

Se você é fã do gênero de horror, certamente conhece a franquia ‘Invocação do Mal’, que rendeu diversos filmes e spin-offs, tendo sido o último ‘Invocação do Mal: A ordem do demônio’, lançado em 2021.

A casa que serviu de cenário para o primeiro filme, que foi lançado em 2013, estava à venda desde o ano passado por 1,2 milhão de dólares, aproximadamente cerca de R$ 6,5 milhões de reais. Mas, de acordo com informações do site especializado em entretenimento Screen Rant, a casa foi vendida por $ 1,5 milhão de dólares , 27% acima do preço pedido inicialmente.

De acordo com o The Wall Street Journal, o casal Jenn e Cory Heinzen, que compraram a casa em 2019, venderam a propriedade em Harrisville, Rhode Island, por $ 1,525 milhão de dólares. Os Heinzens são investigadores paranormais que administravam seus negócios fora de casa nos últimos anos.

O casal recebeu várias ofertas depois de anunciarem a venda da casa por $ 1,2 milhão, mas muitos dos potenciais compradores se recusaram a ser entrevistados antes da compra. Os proprietários finalmente decidiram vender a casa para Jacqueline Nuñez por $ 1,525 milhão mencionados anteriormente.

O primeiro filme da franquia ‘Invocação do Mal’ é baseado em uma história real, com foco em um dos arquivos de caso mais famosos de Ed e Lorraine Warren. A família Perron é o tema de ‘Invocação do Mal’, de 2013, que passa por eventos aterrorizantes depois de se mudar para uma casa de fazenda em Rhode Island no início dos anos 70.

O filme toma liberdades criativas para assustar o público, mas muitos dos eventos sobrenaturais supostamente aconteceram na vida real, incluindo a cena em que a mãe, Carolyn Perron, levita em sua cadeira depois que Lorraine fez um exorcismo.

Os Warrens não realizaram um exorcismo na vida real como fizeram no filme, e isso fez com que Roger Perron se afastasse dos investigadores paranormais. Os Perrons continuaram a viver na casa com os espíritos devido a restrições financeiras antes de finalmente se mudarem em 1980.