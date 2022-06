Assim foi o frio reencontro de Meghan, Harry, Kate e William

Assessores da Rainha se preocuparam com os mínimos detalhes do encontro dos dois irmãos e das esposas. Foto: Reprodução Twitter

Foi realizada uma verdadeira “coreografia” para que Kate e William não esbarrassem em Meghan e Harry. O encontro dos dois irmãos e suas esposas aconteceu oficialmente na última sexta-feira, 3, e fontes garantiram que todos os passos foram planejados para que os dois irmãos não trocassem olhares.

A missa em ação de graças fez parte dos eventos programados para o Jubileu da Rainha, evento que durou 4 dias no Reino Unido, de 2 a 5 de junho, e que celebrou os 70 anos de reinado da Rainha Elizabeth II.

Essa foi a primeira aparição pública de Meghan e Harry no país após a saída de ambos da Coroa, no início de 2020, e o primeiro encontro de Meghan com membros da realeza desde então.

georgenorthwood: Tão nostálgico e maravilhoso estar reunido Harry, Meghan e sua família no Reino Unido. Archie cresceu e se tornou o garotinho mais fofo e bem educado e Lilibet é simplesmente linda ❤️ pic.twitter.com/89MNYaouiE — Meghan Markle Brasil (@marklecombr) June 5, 2022

Mas em seu primeiro compromisso público em dois anos, os Sussex sentaram longe do príncipe William, Kate, príncipe Charles e Camilla na igreja depois que assessores reais garantiram que eles se sentassem em lados separados do corredor em um plano cuidadosamente orquestrado.

Segundo o Daily Mail, além da disposição dos assentos na catedral, os horários também foram cuidadosamente considerados pelos assessores do Palácio de Buckingham, com Meghan e Harry chegando e saindo da missa em horários diferentes de William e Kate, para evitar um encontro cara a cara.

A verdade é que desde a saída do irmão da Coroa, William mantém um relacionamento frio com Harry. Além disso, após a entrevista bombástica de Harry e Meghan à Oprah Winfrey, que foi ao ar em março do ano passado e que acusou a família real de racismo, a relação entre os dois irmãos nunca mais foi a mesma.

Além disso, em outra ocasião, durante uma entrevista a um podcast, Harry acusou seu pai Charles de cortá-lo financeiramente e Meghan alegou que uma realeza não identificada fez um comentário sobre o tom de pele de Archie antes de ele nascer.

Em meio à briga, uma fonte disse ao Daily Mail que os assessores do palácio estavam cientes da ‘ótica’, como as coisas pareceriam do lado de fora, e garantiram que o casal participasse apenas de eventos em que haveria interações mínimas com outros membros da realeza em público.

“É uma solução tipicamente elegante, como seria de esperar. A Rainha quer sua família lá e eles ainda fazem parte dela. Mas de uma forma cuidadosamente controlada”, disse a fonte.