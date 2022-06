Ana Maria Braga faz revelação a Sabrina Sato e arranca gargalhadas da convidada

Ana Maria Braga fez uma revelação e tanto no “Mais Você” desta terça-feira (7). Ao ser questionada pela convidada do dia, Sabrina Sato, a loira revelou que já apresentou o matinal da Globo de ressaca.

Sabrina falou sobre os preparativos para participar do programa e contou que acordou às 5h30 porque não queria chegar atrasada à gravação. Curiosa, ela quis saber detalhes da rotina de Ana Maria e emendou a pergunta: “Você já veio virada da balada?”, questionou. “Claro que já! Quem não?”, respondeu Ana Maria.

Achando graça, Sabrina continuou: “Já veio com ressaca?” e recebeu uma respostas positiva novamente. As duas caíram na gargalhada.

Ana Maria fez questão de justificar: “Como todo ser humano. Depois desses anos todos no ar. Vinte e três anos só na Globo. Fora o outro pedaço”.

A apresentadora do “Mais Você” disse ainda que apela para a maquiagem nessas ocasiões. “Quando você fala ‘Estragou, não vai dar’... Aí o que faz? Aumenta a maquiagem”, confessou, ainda arrancando risos

Mais tarde, no Twitter oficial de Ana Maria, o assunto voltou à pauta. “Se eu já vim virada e com ressaca trabalhar? Claro né gente, sou um ser humano De repente a @SabrinaSato tava me entrevistando”, escreveu.

Pijama de luxo

Sabrina Sato escolheu um look ousado para tomar café com Ana Maria nesta manhã. De bobes na cabeça e um robe preto, ela explicou que queria mostrar “como acordava”.

Sabrina Sato toma café com Ana Maria Braga de 'pijama' Globo (Reprodução)

A nova contratada do grupo disse ainda que, quando criança, assistia TV em Penápolis, no interior de São Paulo, achando que as pessoas do outro lado da telinha a viam. Por isso, tinha o hábito de se produzir para o momento.

Admiração

Sabrina fez questão de frisar o quanto admira Ana Maria por sua trajetória e como estava feliz ao participar da atração.

“Sou sua fã, Ana Maria. Você não tem noção do sonho que estou realizando de estar nesse café da manhã. Sempre tive você como inspiração porque você sempre foi uma mulher à frente do seu tempo que conciliou a vida de empresária com apresentadora e mãe. Lia sobre você e como você fazia para administrar tudo isso”, disse.

