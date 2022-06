A verdade sobre a divulgação da foto da bebê Lilibet

Quem acompanha as notícias sobre a família real britânica teve muitas surpresas nos últimos dias. A celebração do Jubileu de Platina da Rainha Elizabeth II, no último final de semana, a aparição de Meghan Markle e do príncipe Harry diante da família dois anos após a saída da Coroa e outros acontecimentos.

Mas, uma das notícias mais quentes certamente foi a divulgação de uma foto da bebê Lilibet, filha de Meghan e Harry, na madrugada desta terça-feira, 7.

A foto mostra uma bebê de cabelo vermelho brilhante, que foi claramente herdado de seu pai real, Harry. Amigos próximos e familiares foram convidados para um piquenique no jardim em Frogmore Cottage.

Os Sussex comemoraram o primeiro aniversário de Lilibet no Reino Unido, no último sábado, 4 de junho, na residência deles no país. O duque e a duquesa, assim como seu filho de três anos, Archie, comemoraram o aniversário de Lili enquanto estavam no Reino Unido para o Jubileu da Rainha.

No mesmo dia, a Rainha Elizabeth II cancelou sua aparição em um evento do Jubileu de Platina, a tradicional corrida de cavalos no Epsom Derby, para comemorar o aniversário da bisneta, embora não existam informações oficiais de onde a Rainha participou da celebração, se em Windsor ou em Frogmore Cottage.

A Rainha se recusou a permitir que Meghan Markle e o príncipe Harry compartilhassem fotos de seu encontro com Lilibet porque era uma “reunião familiar privada”, informou o The Sun nesta terça-feira, 7. Elizabeth II também supostamente temia que qualquer foto dela e de sua bisneta de um ano fosse compartilhada com redes de televisão dos Estados Unidos.

Ainda segundo o The Sun, os filhos de Zara e Mike Tindall, Mia, Lena, e Lucas, tenham comparecido, à festinha de Lilibet junto com as filhas de Peter Phillips e Autumn, Kelly, Savannah e Isla.

Outros convidados esperados na festa de aniversário incluíam o padrinho de Archie, Charlie Van Straubenzee, e o irmão de Charlie, Tom, padrinho da princesa Charlotte.

“Foi um trabalho adorável e tinha tudo o que você esperaria de uma festa de aniversário de criança”, explicou uma fonte à revista Cosmopolitan. Fontes revelaram ainda que não havia entretenimento na festa íntima, mas que aqueles próximos aos Sussex foram convidados para um encontro informal. “A ideia era que fosse muito descontraído e casual, com as pessoas livres para entrar e sair quando quisessem”, finalizou a fonte.