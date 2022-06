Vídeo mostra Jojo Todynho dando em cima de ator da novela ‘Pantanal’

Jojo Todynho no "Jojo Nove e Meia", do Multishow (Divulgação/Globo)

A funkeira Jojo Todynho ficou muito empolgada ao reconhecer um dos atores que fazem parte do elenco do remake da novela “Pantanal”.

No vídeo, a famosa chega ao palco do “Domingão com Huck” para mais uma apresentação da “Dança dos Famosos” e dá de cara com Leandro Lima, o intérprete de Levi, e diz: “É o Levi da novela? Levi, olha, eu não concordo com nada do que você está fazendo...”, mostrando que é fã da novela da Globo.

Depois de ouvir o relato de Jojo, a atriz Deborah Secco entrou na brincadeira e questionou a funkeira: “Mas você adoraria que ele fizesse com você, não é?”.

A vencedora do reality show “A Fazenda 12″ não fugiu da conversa e respondeu: “Mas, se não fosse casada, eu ia ser a Muda da novela e ia embora em um cavalo junto com o Levi”, brincou Jojo Todynho.

Além da brincadeira, Jojo Todynho mostrou que leva a “Dança dos Famosos” a sério. Neste domingo (05), a esposa de Lucas Souza ficou em primeiro lugar na competição, que contou ainda com Vitória Strada, Ana Furtado e Douglas Souza, que se apresentaram ao som do sertanejo.

As celebridades mostraram que sabem dançar, mas nem todos seguem para a próxima semana. Após uma disputa acirrada, Ana Furtado, Vitória Strada e Jojo Todynho continuam na atração, mas Douglas Souza foi eliminado do reality de dança do “Domingão com Huck”.

Douglas Silva na "Dança dos Famosos" de 2022 (João Miguel Júnior/Globo)

No próximo domingo (12) outras duplas se apresentam no programa da Globo. Jéssica Ellen, Sergio Menezes e Vitão continuam em busca do título. seguem na competição.

Além de Leandro Lima e Deborah Secco, o júri do quadro contou com Carlinhos de Jesus, Zebrinha e Ana Botafogo. Quem também foi ao palco foi o cantor Raí Saia Rodada, dono do hit “Tapão na Raba”.

Com direção de Henrique Matias, a grande final da “Dança dos Famosos” será apresentada por Luciano Huck no dia 03 de julho.

