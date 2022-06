Tiago Leifert fala sobre tratamento contra câncer da filha Lua: ‘Tenho uma fé monstra na cura’

O jornalista Tiago Leifert comentou sobre o tratamento da filha Lua, de 1 ano, diagnosticada no ano passado com retinoblastoma, um tipo raro de câncer que afeta a região ocular. Em entrevista ao podcast “Cara a Tapa”, do jornalista Rica Perrone, ele falou não ter dúvidas de que ela ficará bem. “Tenho uma fé monstra na cura da minha filha”, disse.

“O que [a doença] me ensinou foi [sobre] ansiedade. Era uma pessoa muito mais ansiosa, e o câncer é uma ‘master class’ em calma. Porque você não enxerga nada além de um mês. E os médicos falam isso para você, dia a dia, exame a exame”, disse o ex-apresentador do BBB.

“Eu acredito em Deus muito mais agora. Tenho uma fé ‘monstra’ na cura da minha filha. Todo mundo tem uma pedra para carregar. Essa é a minha. Demorei para falar no assunto porque não tinha condição. Hoje eu tenho condição, nem choro mais. Estou totalmente conformado e a gente está na batalha, na luta. E é muito mais uma coisa de ‘vamos para o pau’ do que ficar ‘por que aconteceu isso comigo?”, ressaltou ele.

Ele também falou sobre o processo que enfrentou para aceitar a doença da filha e como seguir em frente: “[Pensei:] ‘por que eu?’ Mas por que não eu? É aleatório. Para nossa sorte, caiu nessa criança e não numa outra que não tem condição [de ser tratada] - e a gente tem. Quando eu pegava minha filha no colo, minha sobrinha, eu só rezava: ‘que nada aconteça com eles, que aconteça em mim, mas não com eles’ - e mesmo assim aconteceu. E aconteceu mesmo assim. Sabe por quê? Porque é aleatório”, disse.

Lua é fruto do relacionamento de Leifert com a jornalista Daiana Garbin. No fim de janeiro deste ano o casal revelou, em um vídeo em suas redes sociais, o diagnóstico da menina.

No vídeo, o casal deu um recado importante aos pais para prestarem atenção em suas crianças “se você reparar que tem um movimento irregular no olho dela, ou que a criança está te olhando meio de lado, ou quanto tira foto com fleche e volta um reflexo branco, vá imediatamente procurar um oftalmologista, na mesma hora!”.

Eles ainda recomendaram aos pais irem ao médico no primeiro ano de vida, pois há um costume de consultar um oftalmologista só depois dos 6 ou 7 anos de idade.

Na ocasião, o apresentador também revelou que o motivo de ter saído do programa “The Voice Brasil” foi para acompanhar a saúde de sua filha.

Polêmicas políticas

Na mesma entrevista, Leifert causou polêmica ao comentar o cenário político brasileiro. Ele detonou o presidente Jair Bolsonaro (PL) e o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e disse que votaria no apresentador Luciano Huck.

“Bolsonaro foi muito mal e Lula não dá. Fez um bom governo em 2002, entendo a figura que ele é, a importância que ele tem, mas não consigo fazer o malabarismo mental de tudo o que aconteceu”, disse Leifert na última quinta-feira (2).

Perrone questionou o convidado se, ao ter uma arma apontada contra a cabeça, e a opção de votar em Lula ou Bolsonaro, o que ele faria. O ex-global respondeu que preferia ser atingido por um disparo. “Pode atirar. Não dá nenhum dos dois”, afirmou.

Sobre Huck, o jornalista disse que apostaria no colega por conhecer seu caráter. “Eu votaria no Huck para presidente porque sei da índole dele, sei do que ele é capaz pra fazer. Eu conheço ele, eu confio 100% nele e sei que se ele topasse ser presidente da república, com o dinheiro que ele tem é porque ele quer ajudar.”

No Twitter, o posicionamento de Tiago Leifert gerou comentários e críticas.

LEIA TAMBÉM:

Rodrigo Mussi segura sobrinho pela primeira vez e revela sequela de acidente: ‘Sem olfato e paladar’