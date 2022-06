Sessão da Tarde: ‘Um Faz de Conta que Acontece’ tem referência sutil a famoso musical

A TV Globo exibe na “Sessão da Tarde” desta segunda-feira (6) o filme “Um Faz de Conta que Acontece″, lançado em 2008. O longa é estrelado por Adam Sandler (”Click”), Keri Russell (”Missão: Impossível 3″) e Courteney Cox (”Friends”).

O filme conta a história de Skeeter Bronson, um homem que descobre que as histórias que conta para seus sobrinhos se tornam realidade. Contudo, as contribuições das crianças acabam fazendo uma grande bagunça.

Confira cinco curiosidades sobre o filme, segundo o IMDb:

Referência a ‘Amor, Sublime Amor’

Em um determinado momento do filme, os personagens estão fazendo a apresentação da Broadway para o gerente do novo hotel, Kenneth. Ele diz: “Uma piscina para os tubarões. E uma piscina para os jatos.” A frase é uma referência direta a “Amor, Sublime Amor”, um musical famoso da Broadway - que já teve duas adaptações para o cinema - e que é baseado em “Romeu e Julieta”, peça de William Shakespeare.

Tornozelo quebrado

Adam Sandler, o protagonista do filme, sofreu um pequeno acidente durante as gravações do filme. Ele quebrou o tornozelo, mas a lesão ocorreu fora do set - livrando os produtores de pagar seguro. O acidente aconteceu enquanto ele jogava basquete.

It girl

Violet Nottingham (Teresa Palmer) foi inspirada na socialite californiana Paris Hilton. As duas eram filhas de donos de hotéis que estão sempre festejando, bem como sendo perseguidas por paparazzis e pelos jornais com frequência.

Mundo de magia

“Um Faz de Conta que Acontece” foi o primeiro filme da Disney de Adam Sandler. Conhecido por suas piadas “pastelão”, é também um diferencial na carreira do ator, que conseguiu uma classificação livre para o filme - seus longas anteriores todos tinham algum tipo de restrição etária.

Cadê o Mickey?

No trailer oficial do filme, há uma cena em que Skeeter (Sandler) revela a Mickey (o cara do serviço de quarto) que a história da hora de dormir se tornou realidade, mas isso não aparece no filme.

