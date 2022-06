Rodrigo Mussi segura sobrinho pela primeira vez e revela sequela de acidente: ‘Sem olfato e paladar’

O ex-BBB Rodrigo Mussi, que ainda se recupera de um acidente de carro, em São Paulo, compartilhou com seus seguidores a primeira vez que segurou seu sobrinho no colo. Além disso, ele revelou que ficou sem paladar e olfato como sequela das lesões que sofreu.

No domingo (5), o ex-BBB postou stories segurando o pequeno Luca, filho de um dos seus irmãos, Diogo Mussi. O menino nasceu enquanto o ex-brother ainda estava internado. “Primeira vez no colo do tio”, disse ele, sorrindo.

Em outra postagem, feita no sábado (4), Rodrigo contou que ficou com algumas sequelas após o acidente que sofreu no fim de março e que perdeu o olfato e paladar.

“Primeira vez que, de fato, saio da rua. Meu primeiro contato com o sol. Está bastante sol hoje, está gostoso. Vou contar para vocês uma coisa que não tinha falado ainda: não estou sentindo cheiro de nada e gosto também não. Não senti mais”, afirmou.

O ex-BBB segue em tratamento em uma clínica de reabilitação em São Paulo e continua hospedado na casa da ex-BBB Viih Tube.

No último dia 31, o ex-BBB esteve em um prédio comercial na capital paulista, onde assinou um contrato para o novo gerenciamento de sua carreira.

“Eu tenho um futuro pela frente, e quero viver da maneira mais intensa possível, tenho muita gratidão por esta nova chance. Sempre fui muito feliz em minhas escolhas, com esta não será diferente. Estou no caminho que quero trilhar e, desta vez, com muito mais garra”, disse o ex-BBB.

Carro de aplicativo que levava o ex-bbb no dia do acidente (Reprodução)

O acidente

Rodrigo Mussi sofreu o acidente de carro no último dia 31 de março, quando retornava do estádio onde foi assistir a um jogo em um carro de aplicativo. O motorista dormiu ao volante e bateu na traseira de um caminhão, na Marginal Pinheiros. Mussi, que não usava o cinto de segurança, foi arremessado para fora do carro e sofreu traumatismo craniano.

Assim que foi internado, Rodrigo foi submetido a uma cirurgia para conter a hemorragia no crânio e recebeu um cateter. Ele sofreu ainda duas fraturas expostas na perna e chegou a sofrer uma parada cardiorrespiratória no local.

Após quase um mês internado no Hospital das Clínicas, ele recebeu alta. Em seguida, ele seguiu para a unidade da Rede Lucy Montoro, onde já iniciou sessões de fisioterapia, fonoaudiologia e exercícios neurológicos.