Quem ficará com a guarda das crianças após separação de Shakira e Gerard Piqué?

Embora não tenham confirmado a suposta traição, recentemente, Shakira e Gerard Piqué finalmente revelaram que de fato estão se separando. A notícia havia sido compartilhada por um jornal espanhol no começo da última semana e causou repercussão internacional. O casal estava junto há 12 anos.

E com a separação definitiva da artista colombiana e do jogador de futebol, a dúvida que muitos têm é: afinal, quem ficará com a guarda das crianças, Sasha e Milan?

Nós te explicamos o que se sabe até agora!

De acordo com o detalhado pelo jornal “El Economista”, o problema principal entre Shakira e Piqué não está relacionado à questão econômica ou necessidade do dinheiro do outro, mas sim sobre a guarda dos filhos.

Conforme apontado, a cantora estaria planejando deixar a Espanha, uma vez que o que a mantinha em tal local era a família do ex-companheiro. Além disso, outro fator que a teria impulsionado para pensar em ir embora do país seriam as suspeitas fiscais levantadas recentemente.

A artista está sendo investigada por suposta fraude fiscal. Ela entrou com um recurso para evitar um possível julgamento, mas teve o pedido negado pela justiça espanhola.

Voltando ao tema da guarda dos filhos, é possível que haja um embate judicial se não houver um acordo entre o agora ex-casal.

Assim sendo, o que resta é aguardar o ver o que realmente acontecerá e quais serão os próximos passos desta história.

