Poeta Bráulio Bessa tem participação no ‘Encontro’ criticada e rebate: ‘Pior que renovei meu contrato’

Poeta Bráulio Bessa rebate críticas de usuária no Twitter sobre sua participação no 'Encontro' (Reprodução/Redes sociais)

O poeta Bráulio Bessa, que participa do programa “Encontro”, da TV Globo, rebateu nesta segunda-feira (6) o comentário de uma usuária do Twitter que criticou sua atuação no matinal. “Esse Br*ulio Besta foi a pior invenção da Fátima Bernardes”, escreveu ela.

Em seguida, o poeta cearense respondeu: “Pior que até a Fátima está de saída, mas eu renovei meu contrato semana passada”, respondeu (veja abaixo).

Pior que até a Fátima tá de saída, mas eu renovei meu contrato semana passada. 😅 https://t.co/AuW1dmu5hD — Bráulio Bessa (@brauliobessa) June 6, 2022

Em seguida, outros usuários comentaram a postagem e apoiaram o poeta: “Conta logo que tu vai assumir o programa, para desespero dessa turma”, disse um internauta. “Rapaz, uma pessoa não gostar de você, deve ter algo errado. Não é possível”, escreveu outro.

“Não de bola para opiniões que te fazem mal. Pode ser por inveja, zombaria, ignorância. Preocupe-se com o seu astral!”, disse outro fã. ”Tem que estar muito amargo pra se incomodar com a existência de quem só fala do bem, né”, criticou outra usuária do Twitter.

A apresentadora Fátima Bernardes deixará o comando do programa no próximo dia 30. Ela vai assumir o “The Voice Brasil” a partir de julho, substituindo Tiago Leifert.

Assim, o matinal será comandado por Patrícia Poeta e Manoel Soares.

Mais mudanças

A TV Globo anunciou no último dia 25 uma série de mudanças na sua programação durante a manhã. A partir de 4 de julho, o “Mais Você” e o “Encontro” terão seus horários invertidos.

Além da troca de apresentadores, o “Encontro” passará a ser exibido logo após o “Bom Dia Brasil”. Já o “Mais Você” vai preencher o período que antecede o almoço com suas dicas culinárias e com o bom humor do Louro Mané.

“Através dos estudos sobre o comportamento de quem nos assiste, entendemos que dois grandes temas despertam interesse neste momento: as notícias do dia e variedades. Avaliando a nossa grade, achamos que faz mais sentido que o ‘Encontro’, com seu DNA de atualidades, dialogue e esteja mais próximo do noticiário matinal, em uma transição mais fluida para o horário próximo do almoço, quando entra o ‘Mais Você’ e todo seu potencial de entretenimento bem consolidado”, explicou ao GShow o diretor da TV Globo, Amauri Soares.