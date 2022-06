‘Pantanal’: Confira como será a cena em que José Lucas fica mais próximo de Juma

Em "Pantanal", José Lucas do Nada e Juma ficam próximos (Divulgação/Globo)

Nos próximos capítulos da novela “Pantanal”, José Lucas (Irandhir Santos) não consegue mais esconder que sente algo por Juma (Alanis Guillen) e vai aproveitar uma caça para ficar mais próximo de sua cunhada.

Mesmo sabendo que ela namora Jove (Jesuíta Barbosa), seu irmão por parte de pai, o caminhoneiro está tentando a vida como peão e, mesmo com experiência, ele vai pedir que a menina-onça vá com ele em uma missão para se tornar um legítimo Leôncio: capturar um boi marruá.

"Pantanal": José Lucas de Nada (Irandhir Santos) aceita desafio para entrar para a família de José Leôncio (Marcos Palmeira) (João Miguel Júnior/Globo)

Pensando em Jove e nos perigos, Juma recusa o convite, porém, o rapaz é insistente: “Eu não quero fazer mal nenhum a eles”, dirá o filho mais velho de José Leôncio (Marcos Palmeira), tentando convencê-la. Mas, Juma fica com o pé atrás: “Você vai se matar nessa empreitada!”, devolve ela, que foi criada ao lado deles.

Neste momento, José Lucas entende que não será tarefa fácil e tenta negociar com a moradora do de Maria Marruá (Juliana Paes): “O que é que você tem a perder com isso?”, dirá ele, que acaba convencendo a cunhada, que passa na tapera para pegar sua espingarda.

Ao ver Juma com a arma, José Lucas começa a ficar nervoso e diz: “Esses marruás devem ser bravos...Se até você tem medo deles”. Em seguida, Juma se defende e diz que a arma não é contra o boi, mas contra as pessoas.

José Lucas (Irandhir Santos) segue com Túlio (Jackson Antunes) para o Pantanal (João Miguel Júnior/Globo)

“Já disse que não preciso de ajuda”, diz o peão, desta vez, se fingindo de bobo, como se não fosse ele que tivesse recorrido a ela: “Quem disse que eu aceito ordem sua”, fala Juma.

Sucesso

Depois dos baixos índices de audiência de “Segundo Sol”, o retorno de “Pantanal” fez o brasileiro se apaixonar mais uma vez pelas novelas da Globo e o sucesso ultrapassou o horário nobre e começou a atingir outras plataformas.

Queridinha dos noveleiros de plantão, a história de amor entre Juma (Alanis Guillen) e Jove (Jesuíta Barbosa) também está sendo buscada na plataforma de música Spotify, onde os fãs da trama procuram sobre a trilha sonora.

De acordo com o serviço, foram criadas nada menos que 1.582 playlists relacionadas a novela da Globo nos últimos 90 dias, registrando um marco para o gênero no Brasil.

A plataforma destacou ainda que as canções mais buscadas pelos usuários (até o fim do mês de abril) foram “Boiada”, de Almir Sater (438%), “Como Dois Animais”, de Alceu Valença (230%), “Vaqueiro de Profissão”, de Jair Rodrigues (95%) e “The Passenger”, de Iggy Pop (29%).

