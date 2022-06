O que você vê primeiro nesta imagem revela sua fraqueza no amor

O que você vê na imagem acima? Sua primeira percepção desta pintura pode revelar detalhes muito importante sobre possíveis fraquezas em suas escolhas no amor.

Segundo o portal The US Sun, existem quatro possibilidades diferentes. É tudo uma questão de ilusão de ótica. Veja novamente e preste bem atenção sobre qual é o ponto para onde seu olhar é direcionado assim que você bate o olho na imagem:

O que você vê na imagem? (Foto: Oleg Shupliak)

A pintura é do artista ucraniano Oleg Shupliak, conhecido por fazer releituras de quadros e figuras famosas na história da arte, de forma surrealista.

Confira o resultado:

Se você viu primeiro o homem

Se a primeira coisa que você viu na pintura foi o rosto de um homem, é possível que sua principal fraqueza no amor seja sua bagagem emocional.

É normal que todas as pessoas passem por experiências em relacionamentos anteriores que possam afetar futuros. Contudo, o ponto aqui é que você pode ser o tipo que apressa o início de um novo relacionamento para superar o anterior e isso acabe prejudicando esse novo amor, por estar repleto de defesas.

Se você não correr o risco de se machucar e se abrir para a nova pessoas, a superação será ainda mais difícil.

Se você viu primeiro o pássaro

Se a primeira coisa que você viu na pintura foi o pássaro que emoldura o cabelo do homem, talvez sua fraqueza seja ter a necessidade de encontrar pessoas que você acha que precisam ser cuidadas.

Isso é ruim? Depende. Um cuidador nato como você pode ser bem útil na hora de ajudar o parceiro a fazer escolhas sensatas e crescer juntos.

Contudo, também pode evoluir para um certo sufocamento na opinião do outro. É preciso tomar cuidado para não limitar as escolhas do seu parceiro e deixá-lo livre para ter sua própria opinião sobre o mundo.

Se você viu primeiro a sereia

Se a primeira coisa que você viu na pintura foi a sereia que dá forma ao nariz do homem, é provável que você seja do time que acredita que “a grama do vizinho sempre é mais verde”.

Você pode pensar que a pessoa com quem está no momento é ótima, mas ao mesmo tempo sofre com a dúvida se ela é a melhor pessoa que você poderia encontrar e deveria estar para sempre.

Os especialista da Your Tango dizem que o teste não quer que você perca sua confiança, mas considere que nem sempre essas dúvidas querem dizer que o amor não existe.

Se você viu primeiro a concha

Se a primeira coisa que você viu na pintura foi a concha que compõe a gravata do homem, tudo indica que a sua principal preocupação na hora de escolher alguém é a situação financeira dessa pessoa.

Talvez você passe por alguns relacionamentos com alguém financeiramente instável, mas existem poucas chances de que você se sinta confortável de permanecer por muito tempo com essa pessoa - e menos ainda de assumi-la publicamente.

Cuidado para não deixar passar pessoas incríveis pela sua vida apenas pelo seu foco em uma conta bancária recheada.

