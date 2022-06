Luísa Sonza faz revelações picantes sobre sua vida sexual

Luísa Sonza está constantemente sob os holofotes dentro e fora dos palcos. Além de sua trajetória profissional, um dos assuntos relacionados à cantora que mais rende é sua vida sexual. Sem papas na língua, ela abre o jogo sobre suas experiências.

Uma das confissões picantes recentes deu conta de sua participação em uma suruba. A aventura aconteceu após o fim de seu relacionamento com o cantor Vitão.

“Não fiz ménage, já fiz suruba. Ménage é só com três, né? Eu não fiz com três, só fiz com várias [pessoas]. As p*tarias mesmo assim, suruba, só fiz quando fiquei solteira do meu último relacionamento, porque não tinha feito nada antes”, declarou a loira ao youtuber Matheus Mazzafera.

Na ocasião, a cantora disse que não tem vergonha ou pudor quando está em um relacionamento sério. “Eu sou mais vagabunda namorando. Nossa, já fiz muita p*taria namorando! Solteira eu sou mais recatada e do lar, mas num nível baixíssimo. Mas sou bem seletiva, não fico com qualquer pessoa”, disse.

Sobre fantasias sexuais, a cantora já revelou ter transado em jet-ski, na piscina e até no mato.

Polêmica com Danilo Gentili

Luísa Sonza teve seu nome envolvido em uma polêmica recente ao ser criticada pelo apresentador Danilo Gentili. Na noite de quarta-feira passada (1º), ele participou do “Planeta Podcast” e disse que a loira só é conhecida por se “relacionar com um famoso” e “rebolar de fio-dental”.

Danilo Gentili dispara críticas contra Luísa Sonza Montagem/Instagram (Reprodução)

O assunto entrou em pauta quando Danilo lembrou de uma conversa que teve com os humoristas Oscar Filho e Diogo Portugal. “É uma hipocrisia gigantesca! Estávamos falando da Luísa Sonza, ai eu peguei e falei: ‘Quem é Luísa Sonza?’, uma mulher que ficou famosa porque namorou com um homem famoso e que fica com um discurso de que não pode ficar objetificando mulher, mas só é famosa porque fica rebolando de fio dental! Olha o tamanho dessa esquizofrenia que eu estou descrevendo aqui: ela ganha dinheiro mostrando o rabo e rebolando! Só que ela diz que isso não pode ser feito, porque é objetificar a mulher”, disparou.

As críticas não pararam por aí: “A menina diz que não é pra objetificar a mulher, que a mulher tem que ser reconhecida pelo talento, Aí ela canta, mas rebola pelada para todo mundo e faz ela rebolar pelada ser notícia. Ai se você aponta hipocrisia, [eles falam]: ‘Não é, meus corpo minhas regras’”.

Essa não é a primeira vez que Danilo Gentili “bate de frente” com Luísa Sonza. No ano passado, ele chegou a dizer que “mostrar a bunda qualquer uma mostra. O ser foda é que é difícil”. Na ocasião, citou Anitta como um exemplo. “Ela venceu por ela mesmo, sem precisar da projeção do namorado ou marido.”

