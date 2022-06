Leitura labial revela o que Meghan e Harry cochicharam em encontro com a realeza

A comemoração do Jubileu de Platina da Rainha Elizabeth II no Reino Unido contou com diversas surpresas, inclusive dentre o que já estava programado para acontecer. A presença da Rainha durante o evento que finalizou a celebração certamente foi uma dessas surpresas.

Mas, não menos relevante, a presença de Meghan Markle e do príncipe Harry também foi um acontecimento diante de toda a programação. Mesmo tendo uma participação bastante sutil, discreta e longe da imprensa, Meghan e Harry conseguiram se reunir com os membros da família real. Essa foi a primeira vez que eles voltaram juntos ao Reino Unido desde a saída de ambos da Coroa, no início de 2020.

Meghan e Harry estiveram presentes na celebração em ação de graças que aconteceu na Catedral de Saint Paul, em Londres, na última sexta-feira, 3.

Um especialista em leitura labial revelou ao The Sun a fala reconfortante que Meghan deu a Harry durante a celebração. Em um determinado momento da cerimônia, que durou cerca de 50 minutos, Meghan foi vista dizendo a ele: “Sim, vai ficar tudo bem”.

Meghan usava um casaco e saia Dior off-white e um chapéu Dior de abas longas combinando desenhado por Stephen Jones. Já o príncipe Harry, que usava um casaco matinal e suas medalhas militares.

Enquanto isso, William e Kate sentaram na primeira fila e não houve contato visual entre os dois casais. Também não houve interação entre os Sussex, os Cambridges, Charles e Camilla quando deixaram o serviço.

Harry e Meghan foram vistos conversando com os primos de Harry, Zara Tindall e Peter Phillips, nos degraus da Catedral de São Paulo antes de saírem da igreja. Zara Tindall, filha da princesa Anne, estava falando sobre seu vestido fúcsia após a cerimônia e Meghan disse à ela “você está ótima”.

Meghan e Harry, que agora moram em Montecito, Califórnia, chegaram ao Reino Unido na quarta-feira, 1, com seus dois filhos: Archie, 3, e Lili, que completou um ano no sábado, 4.

Depois da comemoração, o casal voltou para a Califórnia com seus dois filhos, Archie, de três anos, e Lilibet, de um ano. Acredita-se que eles foram levados de Frogmore Cottage para o aeroporto de Farnborough antes de decolar às 13h30 do último domingo, 5,, no horário local de Londres.

O duque e a duquesa foram vistos em um aeroporto em Santa Bárbara depois de fazer a saída antecipada em um avião particular. Funcionários do aeroporto foram vistos descarregando grandes itens de bagagem do jatinho particular.