Fora da TV? Conheça o novo projeto de Xuxa Meneghel no streaming

Xuxa Meneghel assina com o Disney Plus (Reprodução/Rede Social)

Desde que encerrou o seu contrato com a Record TV, Xuxa Meneghel é vista em entrevistas e pequenas participações em programas da TV aberta e, por isso, muitos brasileiros imaginam que ela se aposentou. No entanto, a famosa está com alguns projetos em andamento.

Sem contrato fixo com as emissoras tradicionais, a rainha dos baixinhos está trabalhando com plataformas de streaming e, recentemente, acaba de anunciar um novo trabalho na Disney puls, onde voltará a atuar.

Xuxa (Foto: Reprodução/Instagram)

A partir de julho, Xuxa Meneghel vai começar a gravar a série brasileira “Tarã”, que marca o retorno da famosa como atriz, após dez anos sem atuar. O tema central da produção fala sobre a destruição da natureza. Produzida pela A Formata, a série será gravada no Acre, no Rio de Janeiro e em São Paulo.

Além do trabalho como atriz, Xuxa segue no comando do reality show “Caravana das Drags”, que é uma produção do Amazon Prime Video. Além disso, a rainha dos baixinhos segue produzindo um documentário sobre sua vida para o Globoplay, que terá a participação de Marlene Mattos, sua ex-diretora e ex-empresária, e Marcelo Ribeiro, com quem contracenou em “Amor, Estranho Amor”.

Com tantos trabalhos no streaming, Xuxa contou que está muito feliz: “Continuo trabalhando muito em casa, fazendo coisas esporadicamente fora. Já nem sei mais quantos testes fiz e faço, tomo todo cuidado possível, usando máscara, álcool em gel”, disse a famosa à Caras.

A apresentadora revelou ainda o carinho que tem pelo reality show “Caravana das Drags”: “Sempre que tenho alguma coisa com este público, recebo mais ‘nãos’ do que ‘sins’. E foi incrível porque o Amazon já tinha um projeto também há anos e já havia tomado vários ‘nãos’. Estarei feliz fazendo, me divertindo muito. Se algumas pessoas ficarem felizes com o programa, já valeu. É um carinho no meu coração com o público que sempre me aplaudiu e sempre esteve do meu lado”, apontou.

