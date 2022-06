Entenda por que o anel de noivado de Lady Di não deveria ter sido dado a Kate Middleton

De acordo com o testamento de Lady Di, o anel de safira de seu noivado com Charles teria sido dado a Harry. Foto: Reprodução Pinterest

A morte precoce de Lady Di, em agosto de 1997, pode ser considerada como um dos acontecimentos mundiais mais importantes daquele ano. Para além das teorias conspirativas, a verdade é que a princesa Diana tinha uma popularidade muito alta no Reino Unido e em outros países do mundo de cultura ocidental. E ainda tem.

Na época, a Família Real britânica se manteve em um silêncio retumbante, com algumas pequenas aparições para falar do assunto e foi alvo de críticas por conta disso. Em 1997, Lady Di já tinha se separado oficialmente do príncipe Charles e namorava o herdeiro do império da Harrods, uma importante rede de lojas de luxo do Reino Unido.

Dodi Alfayed estava com a princesa Diana no momento de sua morte. Ambos foram vítimas do acidente de carro que aconteceu em 1997.

A verdade sobre o que acontece dentro dos muros das residências da Coroa britânica poucas pessoas sabem mas não se pode negar que, após a sua morte, a Princesa de Gales deixou bens para seus filhos. Vejamos alguns deles.

De acordo com seu testamento, averiguado pela revista Hello! Magazine, os filhos de Diana foram os principais beneficiários de sua herança. O príncipe William e o príncipe Harry puderam escolher uma lembrança especial da coleção de jóias de Diana para se lembrar dela.

Paul Burrell, o ex-mordomo de Lady Di, revelou mais tarde que William havia escolhido o relógio Cartier de sua mãe, que havia sido dado a ela por seu pai John Spencer, enquanto Harry selecionava seu anel de noivado de safira.

No entanto, Paul ainda compartilhou que no momento em que o Príncipe William estava se preparando para propor casamento à então Kate Middleton, Harry ofereceu o anel a seu irmão. Por sua vez, Harry ficou com duas pedras da coleção de diamantes de sua mãe para fazer seu anel de noivado para Meghan Markle.

Por esse motivo, o anel de safira, que Kate Middleton recebeu após oficializar seu compromisso com o príncipe William na verdade não teria sido dado a ela sem que Harry tivesse ofertado ao irmão a jóia.