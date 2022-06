Dança dos Famosos: Vitória Strada faz homenagem a Marília Mendonça e emociona jurados

A atriz Vitória Strada fez uma homenagem emocionante à cantora Marília Mendonça, que faleceu em novembro do ano passado em um acidente aéreo, durante sua apresentação no quadro “Dança dos Famosos”, no “Domingão do Huck” de ontem (5).

A artista finalizou a coreografia da música “Bebi liguei” colocando seu professor de costas para a plateia. Ela, então, arrancou uma de suas camisa, revelando a imagem da eterna rainha da sofrência.

A cena deixou Luciano Huck e os jurados emocionados. “A homenagem a Marília Mendonça e o Domingão está de pé. Salve, salve Marília Mendonça. Vitória, eu não sei nem o que falar”, disse o apresentador. “A homenagem a Marília foi bem oportuna, emocionou e é sempre um bom momento para homenagear quem deixa saudade”, afirmou Carlinhos de Jesus.

Também compunham o júri técnico do último domingo Ana Botafogo e José Carlos Arandiba. Já o júri artístico contava com Deborah Secco e Leandro Lima.

Confira o desfecho da apresentação de Vitória Strada abaixo:

Repercussão nas redes sociais

Nas redes sociais, internautas também elogiaram a performance da atriz. Confira alguns dos comentários publicados no Twitter:

Vitória Strada deu show na dança e ainda homenageou Marília Mendonça. ❤️#DançadosFamosos pic.twitter.com/Ru8UeeAZ78 — Sérgio Santos (@ZAMENZA) June 5, 2022

Vitória Strada dançou perfeitamente!! E que linda homenagem a Marília Mendonça 🤍#Danca2022 #DancaDosFamosos #Domingao — Tayse Aquino (@tayseaquino_) June 5, 2022

nao da gente não tem NINGUÉM acima de vitoria strada nesse dança dos famosos 2022 #DancaDosFamosos — luana¹³ (@swftstoessel) June 5, 2022

emocionada ao ponto de não conseguir segurar com essa homenagem da vitoria strada pra Marília Mendonça — nice (@niceesms) June 5, 2022

Marília Mendonça na Netflix

Marília Mendonça terá sua história de vida contata em uma série produzida pela Netflix.

A informação sobre o documentário foi dada pelo empresário da artista durante uma entrevista para a revista Piauí no início do ano. “Ela adorava ver Netflix com as amigas”, afirmou Wander Oliveira.

De acordo com o empresário, a cantora havia recusado convite para produzir a série pela Globoplay e a Amazon.

A vida de Marília Mendonça será contata em nove episódios.

