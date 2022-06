Ator Lucas Leto entra em ‘Pantanal’ para movimentar a vida de Guta e Tenório

Ator Lucas Leto estreia no remake da novela "Pantanal" (Victor Pollak/Globo)

Depois de viver Waguinho na novela “Bom Sucesso”, o ator Lucas Leto está de volta às tramas da Globo. Em breve, ele entra para o elenco do remake de “Pantanal” e vai movimentar o núcleo da família do vilão Tenório (Murilo Benício).

No folhetim de Bruno Luperi, o famoso será Marcelo, filho de Zuleica (Aline Borges), que promete cenas picantes com Guta (Julia Dalavia), que atualmente está namorando Tadeu (José Loreto). Mas, para tudo isso acontecer, o personagem vai deixar a cidade de São Paulo, onde vive com os dois irmãos e a mãe, e partir para o Pantanal, o que vai deixar Maria Bruaca (Isabel Teixeira) mais irritada.

“Marcelo e Guta se amam loucamente, é algo inconsciente, daqueles encontros que você poucas vezes terá na vida, em que tudo na outra pessoa é interessante como um presente cada vez que você olha pra ele”, contou Lucas Leto, em uma entrevista ao Gshow.

Em "Pantanal", Marcelo (Lucas Leto), Zuleica (Aline Borges), Roberto (Caue Campos) e Renato (Gabriel Santana) formam a segunda família de Tenório (Murilo Benício) (João Miguel Júnior/Globo)

O intérprete de Marcelo na nova versão de “Pantanal” deixou claro que antes deles se renderem ao amor verdadeiro, os personagens vão encarar algumas dificuldades: “O caminho será difícil para controlar esse amor, pois sabem que não é ‘certo’. Isso dará ao público cenas de amor genuíno, que não depende de nada para existir, só estar perto já é um acalanto”.

Outro peso para a história de amor entre Guta e Marcelo é a ideia de ser responsável pela mãe e pelos irmãos mais novos, já que Tenório nunca foi muito próximo da segunda família.

Guta (Julia Dalavia) reencontra seu verdadeiro amor no Pantanal (João Miguel Júnior/Globo)

Segundo o ator, o personagem é muito sonhador e ambicioso, mas também é muito ligado à mãe e para protegê-la, ele acaba deixando tudo um pouco de lado: “Adulto da maior metrópole do Brasil, ele também sabe jogar para defender os próprios interesses”, completa.

O remake da novela “Pantanal” é desenvolvido por Bruno Luperi e baseado no texto original de Benedito Ruy Barbosa.

