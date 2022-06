Anitta revela local exato de sua tatuagem íntima e o que motivou o desenho: ‘Lugar mais sensível’

A cantora Anitta contou que sua polêmica tatuagem não fica bem no ânus. Em entrevista ao “Fantástico”, da TV Globo, exibido na noite de ontem (5), a funkeira esclareceu sobre o local exato e disse que decidiu fazer o desenho íntimo para desafiar o pai.

“Não é exatamente lá [ânus], não. É, tipo meio centímetro acima”, disse ela, que explicou o motivo da escolha: “Eu estava com o meu pai, em casa, bebendo e conversando. Ele disse que queria fazer uma tatuagem, mas que doía aqui, doía ali... Aí falei: ‘Pai, pra te provar que não dói, eu vou fazer a tatuagem no lugar mais sensível do corpo.’ Aí eu dei um Google... e qual era o lugar mais sensível do corpo?”, contou.

“Eu achei que eu estava só me divertindo com os meus amigos e fazendo uma tatuagem fofa, viu?”, ressaltou Anitta.

A cantora também falou sobre a polêmica envolvendo shows e desvios de dinheiro público que teve início após um comentário do cantor Zé Neto, da dupla sertaneja com Cristiano. Durante uma apresentação em Sorriso, no Mato Grosso, no mês passado, ele disse que não dependida da Lei Rouanet e a alfinetou.

“Estamos aqui em Sorriso, no Mato Grosso, um dos estados que sustentaram o Brasil durante a pandemia. Nós somos artistas e não dependemos de Lei Rouanet, nosso cachê quem paga é o povo. A gente não precisa fazer tatuagem no ‘toba’ para mostrar se a gente está bem ou não”, disse o cantor.

Ao “Fantástico”, Anitta esclareceu que nunca se beneficiou com a lei, que se trata de um incentivo para que empresas ou cidadãos invistam em cultura. O valor investido é deduzido do imposto de renda.

“Meu irmão é quem cuida para mim das coisas. Eu liguei para o meu irmão e para o meu outro sócio Daniel falei: ‘Gente, eu já usei essa lei, porque eu nem lembro’. Ele falou: “Não”, disse a cantora.

Desvio de verbas de shows

“Eu já recebi propostas, eu e meu irmão [Renan Machado, empresário da cantora]. ‘Você cobra tanto, aí eu vou e pego um pedaço.’ Eu falei não”, disse em entrevista feita no Museu Madame Tussauds, em Nova York, nos Estados Unidos.

Sobre a estátua dela, a cantora disse: “Eu achei idêntica [a mim]. Achei os olhos muito iguais. Até as veias da minha mão são idênticas (...) O olho é muito real, a minha mãe está passada, ela já fez vídeo, fotos, documentário, filme, tudo (...) Atrás, eu acho que o popô está bem real. Eu tinha que estar com mais celulite, mas que bom que [a estátua] não está. Um dia eu vou chegar nessa coisa aqui.”

