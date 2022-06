Anitta abre o jogo e diz que já recebeu propostas de desvio de verba em shows

A cantora Anitta revelou que já recebeu propostas de desvio de verbas para shows pagos por prefeituras. A declaração foi ao ar no “Fantástico”, exibido da noite de ontem (5).

“Eu já recebi propostas, eu e meu irmão [Renan Machado, empresário da cantora]. ‘Você cobra tanto, aí eu vou e pego um pedaço.’ Eu falei não”, disse em entrevista feita no Museu Madame Tussauds, em Nova York, nos Estados Unidos.

Toda a polêmica envolvendo shows e desvios de dinheiro público teve início após um comentário do também cantor Zé Neto, da dupla sertaneja com Cristiano. Durante uma apresentação em Sorriso, no Mato Grosso, no mês passado, ele disse que não dependida da Lei Rouanet e alfinetou Anitta.

“Nós somos artistas que não dependemos da Lei Rouanet. O nosso cachê quem paga é o povo. A gente não precisa fazer tatuagem no ‘toba’ para mostrar se a gente tá bem ou não”, afirmou Zé Neto em referência à tatuagem íntima feita pela artista.

Ao “Fantástico”, Anitta esclareceu que nunca se beneficiou com a lei, que se trata de um incentivo para que empresas ou cidadãos invistam em cultura. O valor investido é deduzido do imposto de renda.

“Meu irmão é quem cuida para mim das coisas. Eu liguei para o meu irmão e para o meu outro sócio Daniel falei: ‘Gente, eu já usei essa lei, porque eu nem lembro’. Ele falou: “Não”, disse a cantora.

Burburinho nas redes sociais

A declaração de Zé Neto fez com que usuários das redes sociais começassem a apontar que cantores costumam fazer apresentações pagas com verba municipal, que também é dinheiro público.

Comentário de Zé Neto sobre Anitta deu o que falar nas redes sociais (Foto: Reprodução/Instagram)

Alguns mostraram que Zé Neto recebeu R$ 400 mil da prefeitura de Sorriso pelo show realizado em maio. Desde então, uma série de investigações sobre os cachês de prefeituras a artistas foram iniciadas.

A cidade mineira de Conceição do Mato Dentro, por exemplo, chegou a cancelar apresentações de Gusttavo Lima e Bruno e Marrone.

Já o Ministério Público de Roraima investiga o cachê de R$ 800 mil que a prefeitura de São Luiz deve pagar a Gusttavo Lima por um show previsto para o fim do ano.

O cantor chegou a fazer um desabafo pela internet. Disse estar sendo “massacrado como um bandido” e que é “um cara 100% correto”.