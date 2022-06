A verdade sobre a ausência de Kate e William no aniversário da bebê Lilibet

O último final de semana foi cheio de eventos para os membros da realeza britânica e seus súditos, isso porque aconteceu o tão esperado e programado Jubileu de Platina. A celebração de quatro dias, nos quais foram decretados feriados nacionais, marcaram os 70 anos de reinado da Rainha Elizabeth II.

A programação começou na quinta-feira, 2, com o tradicional desfile Trooping the Colour, onde pudemos ver a Rainha acompanhada de alguns membros da realeza na sacada do Palácio de Buckingham.

Outro evento que chamou a atenção foi a celebração em ação de graças pela vida de Elizabeth II que aconteceu na Catedral de Saint Paul, em Londres. Nesta ocasião, Meghan Markle e o príncipe Harry se uniram pela primeira vez, desde que deixaram seus trabalhos como membros seniores da realeza, aos familiares.

Meghan e Harry, após deixarem o Reino Unido no início de 2020, foram morar nos Estados Unidos, passando brevemente pelo Canadá, antes de se estabelecerem oficialmente na Califórnia, mais especificamente em Santa Bárbara, na praia de Montecito, um local conhecido por abrigar as mansões dos magnatas da indústria do entretenimento norte-americana.

Na época, eles se mudaram com Archie, o primogênito do casal, e lá Meghan ficou grávida da bebê Lilibet, que acaba de completar um ano de idade. Lilibet Diana Mountbatten-Windsor nasceu em 4 de junho de 2021, no Santa Barbara Cottage Hospital, com um nome que homenageia tanto o apelido de infância da rainha quanto a falecida mãe do príncipe Harry, a princesa Diana.

Os Sussex viajaram ao Reino Unido para o Jubileu de Platina com os dois filhos e a Rainha Elizabeth II pôde conhecer sua bisneta mais jovem. No dia 4 de junho foi celebrado o aniversário de um ano da bebê e a Rainha inclusive faltou à tradicional corrida de cavalos no Epsom Derby no sábado, 4, para estar na festinha de Lilibet.

Mas, uma ausência foi sentida no evento, que foi mantido a sete chaves da imprensa, especialmente a britânica: Kate Middleton e o príncipe William não compareceram.

Não se sabe se os filhos do casal, George, Charlotte e Louis foram para a casa da “tia Meghan”, mas o fato é que os pais não estiveram no evento familiar. Tudo isso porque eles já tinham programado um evento no País de Gales, especificamente no Castelo de Cardiff, como parte das comemorações do Jubileu de Platina.

No local, os dois foram recebidos por artistas e membros da equipe para um concerto especial de celebração do Jubileu de Platina.