Temperatura Máxima: Quatro curiosidades sobre ‘Mentes Sombrias’

A TV Globo exibe na “Temperatura Máxima” deste domingo (5) o filme “Mentes Sombrias″, lançado em 2018. O longa é estrelado por Amandla Stenberg (”O Ódio que Você Semeia”), Mandy Moore (”This is Us”) e Bradley Whitford (”The Handmaid’s Tale”).

O filme é uma distopia em que boa parte das crianças e adolescentes dos Estados Unidos morreram em uma pandemia. Os poucos sobreviventes desenvolvera poderes sobrenaturais e, por conta disso, eles são tirados de suas famílias e enviados para campos de custódia do governo.

Confira quatro curiosidades sobre o filme, segundo o IMDb:

Adaptação literária

O filme é baseado em um livro do mesmo nome, da escritora estadunidense Alexandra Bracken. Ele figurou na lista de mais vendidos, mas sua adaptação para o cinema não teve a mesma sorte, arrecadando apenas 5 milhões de dólares em seu final de semana de estreia nos Estados Unidos. Isso se deve, provavelmente, ao desgaste da fórmula distópica, após uma grande quantidade de filmes e séries nessa temática.

Cria de ‘Jogos Vorazes’

Não é apenas a temática que se assemelha com a milionária franquia: “Mentes Sombrias” também tem uma estrela de “Jogos Vorazes” em seu elenco. Trata-se de Amandla Stenberg, a Rue do primeiro filme da saga. Ela marcou os fãs da série como uma das personagens mais queridas da sangrenta arena e amiga de Katniss.

Cores para classificar

No livro, as cores são usadas para categorizar poderes. Fica assim: Vermelho (Poderes de Fogo), Laranja (Controle Mental), Amarelo (Eletricidade), Verde (Inteligência Avançada) e Azul (Telecinese). No filme, é feita uma mudança, porém: o amarelo é alterado para Ouro.

Uma história dentro da história

A protagonista Ruby tem um momento no filme em que conta uma história chamada “Watership Down”, de Richard Adams. Ela é uma alegoria da própria história do filme, em que os personagens tem habilidades e destinos semelhantes aos de “Mentes Sombrias”.

Leia também: Sessão de Sábado: Rugido de tiranossauro em ‘Jurassic Park’ foi criado a partir de sons de cinco animais