“Stranger Things”: quanto ganham os atores da série Netflix?

Sem dúvida, Stranger Things se tornou uma das séries favoritas do público em todo o mundo, por isso resolvemos matar a curiosidade dos fãs sobre quanto dinheiro os atores estão ganhando atualmente com a série. A notícia é do site Fayer Wayre.

Segundo informações publicadas pelo portal “Wall Street Journal”, cada episódio tem um custo de US$ 30 milhões. Já o total gasto para fazer a temporada inteira gira em torno de US$ 70 milhões.

LEIA TAMBÉM: Resumão da parte 1 da temporada 4 de ‘Stranger Things’

Winona Ryder e David Harbour

Sendo as figuras adultas, são elas que mais cobram de toda a produção.

Sabe-se que eles têm um salário de US$ 350 mil por episódio, um bom aumento em relação aos US$ 80 mil que ganhavam no início da série.

Millie Bobby Brown

No início a atriz ganha apenas US$ 20 mil por episódio, mas com o tempo conseguiu negociar seu contrato, e diz-se que agora ela cobra também US$ 350 mil dólares para gravar cada episódio, igualando os protagonistas adultos.

Mike, Dustin, Lucas e Will

Os personagens Finn Wolfhard (Mike), Gaten Matarazzo (Dustin), Caleb McLaughlin (Lucas) e Noah Schnapp (Will) também começaram a série da Netflix com um salário de US$ 20 mil, e agora cobram US$ 250 mil por episódio.

Nancy, Steve e Jonathan

Natalia Dyer (Nancy Wheeler), Joe Keery (Steve Harrington) e Charlie Heaton (Jonathan Byers) recebem US$ 150 mil por episódio.

Sobre o que é a série?

A história conta o súbito desaparecimento de uma criança na cidade durante a década de 1980, fato que revela os estranhos eventos que ocorrem na área, produto de uma série de experimentos realizados pelo governo.

É uma série de televisão americana de terror de ficção científica criada pelos irmãos Duffer e transmitida na Netflix. Eles atuam como showrunners e são produtores executivos junto com Shawn Levy e Dan Cohen. A primeira temporada da série estreou na Netflix em 15 de julho de 2016, com a segunda, terceira e quarta temporadas em outubro de 2017, julho de 2019 e maio e julho de 2022, respectivamente. A série foi renovada para uma quinta e última temporada em fevereiro de 2022.