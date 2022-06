Série ‘Justiça’ ganha segunda temporada e isso é tudo que sabemos

Após um hiato de seis anos da primeira temporada, que foi exibida na Globo em 2016, a série brasileira “Justiça” ganhou uma safra de capítulos, mas algumas mudanças devem acontecer. Fique atento ao texto e veja tudo que já foi revelado!

Prevista para estrear no streaming somente para 2023, a produção nacional, que chegou a ser indicada ao Emmy Internacional como Melhor Série Dramática, vai voltar com alguns personagens da primeira temporada.

Outra novidade para a segunda temporada é que a história será contada no interior da Bahia: “Eu sou muito fã do piseiro, então levei a história para o centro-oeste do estado”, explicou Manuela Dias, autora da série, em uma entrevista ao Notícias da TV.

Elisa (Debora Bloch) e Vicente (Jesuíta Barbosa) na primeira temporada de "Justiça" (Divulgação/Globo)

Além dessas novidades, a escritora revelou aquilo que não pretende mudar em “Justiça”. Segundo ela, a nova temporada deve continuar com tramas independentes, mas que tenham uma ligação entre si. Na primeira edição, por exemplo, eles tinham em comum quatro prisões acontecidas em uma mesma noite.

“Vou manter o formato de quatro histórias que se entrelaçam, com um protagonista a cada dia da semana. A gente vai assistir mais uma vez a um quebra-cabeça que vai se entrelaçando aos poucos, só agora com histórias totalmente diferentes”, disse ela.

No entanto, a escritora Manuela Dias garante que mesmo mantendo o formato e alguns personagens, a produção será totalmente nova e levará ao público outras tramas e novos personagens.

Na série "Justiça", Debora Bloch interpreta Elisa (Divulgação/Globo)

Exibida em 2016, a primeira temporada da série “Justiça” contou com a participação de nomes como Adriana Esteves, Cauã Reymond, Marina Ruy Barbosa, Jesuíta Barbosa, Marjorie Estiano, Jéssica Ellen e Débora Bloch.

Além da exibição na plataforma de streaming Globoplay, a produção de Manuela Dias também será exibida na TV Globo. No entanto, como a previsão é apenas para o ano que vem, as datas não foram divulgadas.

