Quatro séries para quem gostou de ‘Bem-Vindos ao Éden’

Com a renovação de “Bem-Vindos ao Éden”, é muito provável que você esteja se sentindo órfão de uma série para passar o tempo, mas que também te estimule com algum mistério, certo?

Então presta atenção nessas dicas: o Metro World News separou quatro produções com temáticas e estilos narrativos bem parecidos com a série espanhola de sucesso mundial. Confira:

Nove Desconhecidos

Onde assistir: Amazon Prime Video

Famosos que estão no elenco: Nicole Kidman (”Big Little Lies”), Melissa McCarthy (”Missão Madrinha de Casamento”) e Michael Shannon (”Animais Noturnos”)

Sobre o que é: Ao assistir “Bem-Vindos ao Éden”, muitos espectadores começaram a falar sobre o quanto a série espanhola se parecia com “Nove Desconhecidos”. Por que não aproveitar para conferir? Ela trata de um grupo de pessoas que se hospeda em um sofisticado retiro de bem-estar que promete uma transformação total. Lá, os hóspedes se entregam a um tratamento radical que ameaça leva-los ao limite de suas emoções.

3%

Onde assistir: Netflix

Famosos que estão no elenco: Bianca Comparato (”Minha Fama de Mau”), Fernanda Vasconcellos (”A Vida da Gente”), Zezé Motta (”Xica da Silva”) e Laila Garin (”Rocky Story”)

Sobre o que é: Essa série é brasileira e esteve entre as produções mais assistidas da Netflix. Ela apresenta uma distopia em que a Terra é um lugar devastado. Aos 20 anos, as pessoas recebem a chance de passar por uma seleção para se mudar para o Maralto, uma ilha de farturas. Contudo, somente 3% de quem entra no processo é aprovado.

Alice in Borderland

Onde assistir: Netflix

Famosos que estão no elenco: Kento Yamazaki (”Passagem para o Futuro”) e Tao Tsuchiya (”Bones of Steel”)

Sobre o que é: Para quem é fã de produções japonesas, essa é uma boa pedida. A história acompanha um gamer e seus dois amigos, que são transportados para uma versão paralela de Tóquio. Lá, eles precisam participar de jogos mortais para sobreviver.

The 100

Onde assistir: Netflix

Famosos que estão no elenco: Eliza Taylor (”November Man: Um Espião Nunca Morre”), Bob Morley (”Love Me”) e Marie Avgeropoulos (”50%”)

Sobre o que é: Enquanto “Jogos Vorazes” fazia sucesso no cinema, “The 100″ dominava a televisão como a distopia da década de 2010. A premissa é simples: quase 100 anos após um apocalipse nuclear na Terra, um grupo de 100 jovens de uma estação espacial são enviados de volta para avaliar as condições do planeta.

