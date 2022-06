Produtor de ‘Stranger Things’ dá a resposta definitiva sobre a orientação sexual de Will

A quarta temporada de ‘Stranger Things’, que estreou no último 27 de maio, respondeu a muitas perguntas dos fãs, mas deixou outras em aberto. Uma delas, por exemplo, é sobre a teoria criada por fãs após a terceira temporada e diz respeito à orientação sexual de Will.

Na terceira temporada, um jogo de Dungeons & Dragons azedou quando Will (Noah Schnapp) e Mike (Finn Wolfhard) brigaram. Eleven (Millie Bobby Brown) foi o motivo. “Não é minha culpa você não gostar de garotas!”. Mike gritou com Will.

O produtor executivo Shawn Levy, que dirigiu o episódio, disse à Entertainment Weekly que Mike estava se referindo a eles estarem em diferentes estágios de desenvolvimento da adolescência, com Will ainda no estágio de mais criança do que adolescente. “Não é específico sobre orientação sexual ou qualquer coisa”, disse ele. No entanto, ele admite: “Desde então, muitas dessas perguntas surgiram”.

Todas as perguntas têm a ver se Will pode ou não ser apaixonado por Mike. O próprio Schnapp avaliou o assunto ao longo dos anos, mas a quarta temporada de ‘Stranger Things’ agora parece estar se inclinando em uma direção definitiva.

No episódio 5, Mike, Will, Jonathan (Charlie Heaton) e Argyle (Eduardo Franco) estão fugindo depois que soldados armados atiraram na casa dos Byers. “Às vezes eu acho que é assustador se abrir assim, dizer como você realmente se sente, especialmente para as pessoas que você mais gosta”, Will diz a seu amigo em um momento, “porque e se elas não gostarem de você?”, completa.

A sensação é que Will está falando sobre algo além da situação atual que eles estão vivendo. O episódio anterior 2 mostra Will ficando frustrado com Eleven por mentir para Mike sobre o bullying que ela enfrenta na escola. “Ele não merece isso”, ele diz a ela.

Embora isso possa ser uma pista muito menor, o episódio 1 também mostra que Will está fazendo um projeto sobre Alan Turing, o decifrador de códigos da Segunda Guerra Mundial que foi acusado de indecência grosseira por ter um relacionamento sexual com outro homem.

“Sem entrar em onde vamos mais tarde na 4ª temporada [Volume II], acho que vou apenas dizer que não há muitos acidentes em ‘Stranger Things’”, disse Shawn Levy quando perguntado sobre a sexualidade de Will.

“Há uma intenção clara e estratégia e pensamento real dado a cada personagem. Então, se você saiu do Volume I sentindo aquela dúvida de enredo e personagem, provavelmente não foi por acaso”, finalizou o produtor da série.