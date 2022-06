‘Pantanal”: 5 motivos que fazem José Lucas ser a ovelha negra da família Leôncio

A chegada de José Lucas (Irandhir Santos) desagradou Tadeu (José Loreto) e Jove (Jesuíta Barbosa) no remake da novela “Pantanal”. Mas, os filhos de José Leôncio (Marcos Palmeira) não são os únicos que não gostam de conviver com o primogênito do fazendeiro, que está cada vez mais mais atrevido.

Confira abaixo cinco momentos que fizeram os personagens sair do sério com o caminhoneiro

Filó revoltada

No remake da novela "Pantanal", Dira Paes interpreta Filó (Reprodução/Globo)

O filho de José Leôncio conseguiu tirar Filó, personagem de Dira Paes, do sério. Em um capítulo exibido na última semana, a dona de casa fica irritada com a ideia dele ser filho legítimo do milionário.

Na cena, ela, Leôncio e Irma (Camila Morgado) conversam sobre a possibilidade e a mãe de Tadeu fica nervosa com a conversa, quando o fazendeiro começa a duvidar da palavra dela, tudo por causa de Zé Lucas.

Olhares para Juma

Em "Pantanal", José Lucas do Nada e Juma ficam próximos (Divulgação/Globo)

Juma, vivida por Alanis Guillen, também será outra personagem que vai perder a paciência com o herdeiro da família Leôncio.

Como sabemos, ela e o caminhoneiro vão viver um romance nos próximos capítulos de “Pantanal”. Porém, antes disso, a menina da tapera vai ficar brava com as insinuações e olhares de José Lucas.

Desconfortável, ela acaba brigando com o cunhado, mas depois fica em paz e ajuda ele em um desafio proposto por Trindade (Gabriel Sater).

Briga com os irmãos

Em "Pantanal", Tadeu (José Loreto) e Jove (Jesuita Barbosa) são filhos de José Leôncio (Murilo Benicio) (João Miguel Júnior/Globo)

Como foi dito acima, o clima entre os três filhos de José Leôncio não é o mais pacificador, já que Tadeu e Jove ficam com ciúmes do novo membro da família.

LEIA TAMBÉM: Em ‘Pantanal’, Guta ‘perde identidade’ e vira apenas uma menina urbana no interior

Tadeu, como pode ser visto na última semana, tem medo de perder a atenção do pai para os irmãos. Já Jove vai arrumar briga por causa de Juma.

Conflito paterno

José Leôncio (Marcos Palmeira) descobre um terceiro filho em "Pantanal" (Divulgação/Globo)

A chegada de José Lucas mexeu com Zé Leôncio, que ficou confuso e feliz ao mesmo tempo. Mas, ao descobrir que seus filhos saíram da fazenda para a comitiva, ele ficará com muita raiva e a chegada de um temporal fará ele ficar mais nervoso.

Na mira de Trindade

Gabriel Sater como Trindade, no remake da novela "Pantanal", da Globo (Reprodução/Globo)

Além dos irmãos, Trindade também ficará com ciúmes do novo herdeiro. No remake de “Pantanal”, o peão não gosta nada de saber que Zé Lucas é tratado com privilégios. Até este momento, o funcionário de Leôncio não sabe do parentesco entre o caminhoneiro e o patrão.

O remake da novela “Pantanal” é desenvolvido pelo autor Bruno Luperi e baseado na produção original de Benedito Ruy Barbosa, exibida na extinta TV Manchete, em 1990.

LEIA TAMBÉM: Spoiler de ‘Pantanal’: Alanis Guillen revela cena de Juma grávida