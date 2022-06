O que a Rainha falou para o príncipe Louis na varanda de Buckingham? Te contamos!

O Jubileu de Platina da Rainha Elizabeth II vem chegando ao fim neste domingo, 5. Alguns acontecimentos marcaram a data, como a presença de Meghan e Harry, o aniversário de Lilibet e a presença reduzida de membros da realeza na sacada do Palácio de Buckingham para o Trooping the Colour.

Mas, um membro da realeza chamou a atenção nesse momento: o pequeno Louis, filho de Kate Middleton e do príncipe William, de apenas 4 anos. A criança roubou a cena em diversos momentos e ficou pertinho da Rainha, rendendo vários memes e repercussão nas redes sociais.

O Trooping the Colour é um tradicional evento marcado por um sobrevoo de aviões da aeronáutica inglesa. A Rainha parecia gostar especialmente de conversar com Louis enquanto observavam os aviões e helicópteros acima.

A Hello Magazine revelou o que a Rainha disse à criança em um determinado momento da celebração. A certa altura, o menino fez uma pergunta à bisavó, à qual a Rainha pareceu responder: “Você viu o quê? Ah, os jatos!”.

The Queen has a conversation with four-year-old Prince Louis.#PlatinumJubilee pic.twitter.com/jFdXR3dCTU — Royal Central (@RoyalCentral) June 2, 2022

A monarca de 96 anos também sorriu ao dizer “Cuidado com eles” para Louis. Ela também podia ser vista radiante e dizendo “Setenta” enquanto os aviões se moviam em uma formação de 70 para homenagear seus anos no trono.

O evento, que celebra o aniversário oficial da Rainha, este ano também marcou o início de um longo fim de semana de comemorações do Jubileu de Platina.

Prince Louis has fun with the Queen at the #PlatinumJubilee pic.twitter.com/4DNUy7dVtJ — Mark Stewart (@RegalEyes) June 2, 2022

Neste domingo, 5, espera-se que mais de 10 milhões de pessoas participem dos “Grandes Almoços do Jubileu” em todo o país. As festas de rua e churrascos organizados pela comunidade visam promover a vizinhança, e eventos semelhantes ocorrerão no Canadá, Brasil, Nova Zelândia e África do Sul, de acordo com o The Washington Post.

O fim de semana terminará com um People’s Pageant, envolvendo militares e membros do público e liderado pelo Gold State Coach da Rainha, ao lado de uma série de celebridades, incluindo o cantor Ed Sheeran e o astro do futebol David Beckham.