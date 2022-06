Entenda como o romance de Juma e Jove naufraga em ‘Pantanal’

Juma Marruá , personagem de Alanis Guillen, ficou fora da casinha depois que deixou a tapera para morar com Jove, papel de Jesuíta Barbosa, na fazenda. E, nos próximos capítulos de “Pantanal”, o caldo vai engrossar.

Morando na casa do sogro, a protagonista do folhetim está tendo que aprender a conviver com muitas pessoas e isso está tirando ela do sério, mas, em breve, ela vai ficar mais próxima de José Lucas, personagem de Irandhir Santos, e vai acabar criando um atrito com Jove.

Neste momento do remake da Globo, Juma, que viveu por anos isolada em sua tapera e acreditava que não poderia confiar em homem nenhum, acabará ficando dividida entre dois amores: Jove e José Lucas, que são filhos de José Leôncio, vivido por Marcos Palmeira.

Jesuíta Barbosa e Alanis Guillen durante uma cena de "Pantanal" (Reprodução/Globo)

Sem entender direito os seus sentimentos, a personagem de Alanis Guillen ficará acuada e precisará de um tempo para colocar tudo em ordem e entender o que se passa em seu coração e ainda terá que lidar com o ciúmes de Jove, que cresce a cada dia.

Quem também perceberá a atração de Lucas por Juma será Irma, personagem de Camila Morgado, que chamará atenção do sobrinho sobre o assunto.

Mas, a aproximação de Juma e Zé Lucas não será totalmente agradável, já que ele começa a flertar de um jeito muito incisivo e começa a incomodar a protagonista da novela “Pantanal”. Em uma cena, juma acaba dando um chega para lá no irmão de Jove.

"Pantanal": Beijo de Juma e Jove no rio (Reprodução/Globo)

Porém, tudo voltará ao normal e Juma vai ajudar Zé Lucas a encontrar um marruá para cumprir um desafio proposto por Trindade, personagem de Gabriel Sater. O momento deixará o filho de Madeleine mais cheio de ciúmes e, a partir disso, o ex-fotógrafo começa a se afastar da protagonista.

O remake da novela “Pantanal” é desenvolvido pelo autor Bruno Luperi e baseado na produção original de Benedito Ruy Barbosa, exibida na extinta TV Manchete, em 1990.

