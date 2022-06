Sessão de Sábado: Rugido de tiranossauro em ‘Jurassic Park’ foi criado a partir de sons de cinco animais

A TV Globo exibe na “Sessão de Sábado” deste sábado (4) o filme “Jurassic Park - Parque dos Dinossauros″, lançado em 1993. O longa é estrelado por Sam Neill (”Thor: Ragnarok”), Laura Dern (”Star Wars: Os Últimos Jedi”) e Jeff Goldblum (”O Grande Hotel Budapeste”).

O filme inicia uma franquia de seis longas, cujo último acaba de ser lançados nos cinemas. A história começa com um passeio em um parque isolado em uma ilha, que busca reconstituir a era Jurássica. Contudo, durante uma falta de energia elétrica, um dinossauro clonado sai da jaula e inicia o caos entre os visitantes.

O livro dos bastidores do filme, “The Making of Jurassic Park: An Adventure 65 million Years in the Making”, revelou um detalhe bem interessante sobre a produção: o rugido do tiranossauro, o dinossauro mais imponente do filme, foi criado a partir dos sons de outros cinco animais.

A equipe de sonoplastia utilizou latidos de cachorro, grasnados de pinguim, rosnados de tigre, gorgolejo de jacaré e gritos de elefante bebê.

Os gorgolejas de jacaré, por terem vocais profundos, atuaram como elementos de baixa frequência no rugido final, mas para o diretor de som Gary Rydstrom a parte essencial foi o grito agudo do bebê elefante.

“Continuamos tentando fazer com que ele fizesse isso de novo, e os manipuladores estavam dizendo: ‘Nunca ouvimos isso antes; esse é um som estranho.’”, afirmou Rydstrom, no livro.

O rugido do tiranossauro foi criado com muito cuidado, pois a equipe técnica entendia esse momento como o mais importante do filme.

“Acho que talvez outros diretores tivessem tido um momento de choque em que você vê o T. rex aparecer do nada Spielberg foi ótimo na cena do T. rex, obtendo vários minutos de tensão porque você sabia o que estava por vir. E você sabia disso porque ouviu antes de ver, é bom quando os filmes pensam em soar dessa maneira”, disse o diretor de som.

