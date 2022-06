Resumão da parte 1 da temporada 4 de ‘Stranger Things’

Sem dúvida, esta é a temporada de ‘Stranger Things’ mais inspirada em puro terror de toda a série. A temporada 4 traz um vilão super-poderoso, o grupo de Hawkins separado e especulações sobre o governo Russo. Preparado para um resumo geral de toda a história?

ATENÇÃO: A partir deste ponto, o texto apresenta spoilers.

A temporada começa quatro anos antes dos eventos da temporada 1, no laboratório Hawkins, com os estudos do Dr. Martin Brenner (Matthew Modine) no jovem Dez. As cenas mostram o jovem envolto em visões de horror. O doutor investiga a morte de crianças, vidros quebrados, portas estouradas. Parece que é Eleven (Millie Bobby Brown) a responsável. “O que é que você fez?” Brenner pergunta. O que será que ela fez, exatamente? Eleven parece ter uma história ainda mais sombria do que imaginávamos.

Avançando para 1986, Joyce (Winona Ryder) agora mora com Will (Noah Schnapp), Jonathan (Charlie Heaton) e Eleven na Califórnia. Segundo Eleven, em carta para o namorado Mike (Finn Wolfhard), Joyce trabalha em casa, Will está “agindo estranho” e Jonathan está deprimido e convivendo com o maconheiro Argyle (Eduardo Franco). Eleven é frequentemente vítima de buyling por um grupo de garotas.

Em Hawkins, Mike, Dustin (Gaten Matarazzo) e Lucas (Caleb McLaughlin) participam do The Hellfire Club, mas Lucas está abandonando a grande final da campanha de Dangeons & Dragons para disputar o campeonato de basquete. Erica (Priah Ferguson), irmã de Lucas, oportunamente entra para o grupo.

A líder de torcida Chrissy (Grace Van Dien), embora cheia de sorrisos na quadra, está vendo tendo visões monstruosas de sua mãe, de um relógio de pêndulo com aranhas e procura Eddie a espera de alguma droga que possa fazer com que tudo desapareça. Mas a garota é morta dentro do trailer de Eddie, que se torna o principal suspeito.

Vecna é o vilão desta temporada e tem o poder de atormentar os pensamentos com traumas passados. Ele deseja possuir Max, que para livrar-se dos pensamentos sombrios ouve constantemente uma mesma música. Hopper é mantido preso pelos Russos e tenta fugir.

Eleven é levada a enfrentar seus traumas do passado no laboratório e se aproxima de Peter/One, a primeira cobaia de Brenner. As mortes que Onze carrega na verdade não foram causadas por ela, mas por One. Lembre-se que isso são apenas lembranças de Eleven, ocorridas antes dos acontecimentos da primeira temporada. Quando One chama Eleven para juntar-se a ele para matar e se vingar da sociedade, ela o envia para o Mundo Invertido. One agora retorna como Vecna.