Rainha deve cancelar compromisso para festejar aniversário da bebê Lilibet

Lilibet Mountbatten-Windsor, a filha caçula de Meghan Markle e do príncipe Harry celebra neste sábado, 4, seu primeiro aniversário, em pleno Jubileu de Platina de sua bisavó, a Rainha Elizabeth II. De acordo com informações da imprensa britânica, os Sussex planejam comemorar o aniversário da filha ao lado dos demais membros da realeza.

Uma fonte disse ao ET que a Rainha não comparecerá ao Epsom Derby no sábado, o que deixa tempo para ela conhecer sua bisneta.

“A Rainha provavelmente não comparecerá ao Epsom Derby que cai no primeiro aniversário de Lilibet, 4 de junho, o que a liberará para conhecer sua bisneta pela primeira vez”, disse a fonte. A informação não foi confirmada ainda pelo Palácio de Buckingham.

“A rainha Elizabeth, que vem enfrentando problemas de mobilidade episódicos, passou o fim de semana passado em Balmoral para descansar antes das festividades do Jubileu de Platina. A decisão de perder o Derby se deve ao ritmo da Rainha”, acrescenta a fonte.

O príncipe William e Kate Middleton não estarão disponíveis para conhecer a filha de Meghan e Harry, pois estarão no País de Gales no sábado, em um compromisso no Castelo de Cardiff.

Esta é a primeira vez em dois anos que Meghan e Harry estão juntos no Reino Unido após a renúncia dos dois aos seus trabalhos como membros da realeza. Eles viajaram dos Estados Unidos, onde moram atualmente, para o Reino Unido na última quarta-feira, 1, e estavam acompanhados de seus dois filhos: Archie e Lilibet.

Harry fez duas viagens solo desde então, para um evento em homenagem à sua falecida mãe em 2021, e para o funeral de seu avô, o príncipe Philip, em 2021. O duque e a duquesa de Sussex tiveram uma reunião com a Rainha em abril, antes dos Jogos Invictus.

Uma fonte próxima ao casal disse ao ET que, antes da visita, Harry e Meghan renovaram discretamente seu contrato de aluguel no Frogmore Cottage. O casal ficará na casa, onde viveram brevemente após o casamento, enquanto estiverem na cidade para as comemorações do Jubileu de Platina.

O Jubileu de Platina comemora os 70 anos de reinado da Rainha Elizabeth II e quatro dias de eventos foram planejados com eventos públicos, tendo começado em 2 de junho com um desfile de aniversário e a tradicional aparição da família real na varanda do Palácio de Buckingham durante o evento anual Trooping the Color.