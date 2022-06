Pedido inusitado no testamento de Lady Di revela herança deixada para seu mordomo

O acidente trágico que vitimou a princesa Diana, em 31 de agosto de 1997, foi um dos acontecimentos mais marcantes daquele ano e é relembrado até hoje. Um luto coletivo tomou conta do Reino Unido e o acontecimento repercutiu no mundo inteiro.

Antes de morrer, Lady Di já tinha escrito seu testamento mas, enquanto seu espólio estava sendo resolvido, houve uma polêmica que chamou a atenção dos observadores reais.

Documentos judiciais revelaram que Diana deixou para trás ativos avaliados em cerca de £ 21 milhões de libras esterlinas, R$ 126 milhões de reais. Após retirados os impostos, a herança total ficou avaliada em £ 17 milhões, cerca de R$ 100 milhões de reais.

No testamento da princesa Diana, vários beneficiários foram nomeados. Como você poderia esperar, seus dois principais herdeiros eram seus filhos, os príncipes William e Harry.

Mas, além deles dois, Diana deixou £ 50 mil de libras esterlinas, cerca de R$ 300 mil reais, para seu mordomo e amigo, Paul Burrell.

Um fundo especial também foi estabelecido com um aporte de £ 100 mil libras esterlinas, bem como todas as roupas da princesa Diana, incluindo seu vestido de noiva. O fundo foi criado para beneficiar o príncipe William e o príncipe Harry, juntamente com seus cônjuges e familiares, e instituições de caridade designadas.

Entre a criação do fundo e os dois príncipes completarem 30 anos (idade em que herdariam a coleção), peças do guarda-roupa da princesa Diana viajaram o mundo como parte de uma exposição montada por seu irmão, o conde Charles Spencer. A renda da exposição foi então para um fundo de caridade criado em memória de Diana.

Quanto à sua coleção de bens pessoais (chamados de “bens móveis” no testamento), Diana pediu a seus executores “que dessem efeito o mais rápido possível, mas não depois de dois anos, após minha morte a qualquer memorando escrito ou notas de desejos meus”.

Em uma carta de desejos que Diana escreveu no dia seguinte à assinatura do testamento, ela afirmou que todas as suas jóias e três quartos de seus bens deveriam ir para seus filhos, e o quarto restante poderia ser dividido entre seus 17 afilhados.

Aparentemente querendo contornar o legado aos afilhados de Diana, os executores, que eram a mãe de Diana, Frances Shand Kydd, e sua irmã, Lady Sarah McCorquodale, foram ao tribunal para obter uma “ordem de variação” que lhes permitia distribuir os bens da princesa de forma diferente da como ela havia especificado.

O mais intrigante foi que elas fizeram isso sem notificar os pais de nenhum dos afilhados. O resultado foi que cada um dos afilhados nomeados receberia uma única lembrança, escolhida pelos executores, em vez de uma parte de um quarto do valor de todos os bens pessoais de Diana, como ela havia delineado.