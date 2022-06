Justiça libera ‘Festa da Banana’, no interior da Bahia, com show de Gusttavo Lima

A Justiça autorizou neste sábado (4) a realização da “Festa da Banana” na cidade de Teolândia, no interior da Bahia, com show de Gusttavo Lima. A prefeitura recorreu da decisão que ordenava o cancelamento da festa a pedido do MP-BA (Ministério Público da Bahia).

A informação foi divulgada pela prefeita do município, Rosa Baitinga, em seu perfil nas redes sociais. “Ninguém consegue derrotar aquele que Deus escolheu para vencer. Deus é justo! Deus sonda e conhece o meu coração”, escreveu.

Mais tarde, a prefeita divulgou, também em suas redes, uma nota pública, reforçando a liberação do evento.

Leia na íntegra:

O Município de Teolândia respeita a decisão judicial e irá cumprir todas as determinações do Poder Judiciário, assim a Prefeita e sua equipe continuarão a serviço da população para realizar o evento tradicional e cultural, que atrai turista, gera riquezas, empregos e renda para os munícipes.

A tradicional festa da Banana irá acontecer graças a Deus, a vontade popular e a autorização do Poder Judiciário. Trata-se o evento de um vetor de crescimento da indústria do turismo e do entretenimento, que ajudará a população a comercializar produtos para os turistas que frequentam a cidade nos noves dias do evento. Após o período pandêmico, as chuvas do final de ano e a crise financeira sem precedentes é preciso criar politicas públicas para fazer circular riquezas, a fim de ajudar o comércio local e fomentar os ambulantes e microempresários.

O município está em dias com fornecedores e funcionalismo, os serviços ativos e contínuos em favor da população.

O povo pediu e o governo municipal vem atendendo aos anseios da população para atrair investimentos e auxiliar a população mais carente, pois a festa da Banana não é uma despesa pública, mas um investimento no bem estar, na cultura e como gerador de riquezas.

Além disso, em seus stories, ela postou um trecho da cópia da decisão judicial que permite a realização da festa.

Na decisão, o juiz Alberto Raimundo Gomes dos Santos considerou que o evento é realizado há 16 anos, e em 2022 já houve publicidade, com notoriedade, há mais de dois meses.

Além disso, ele destacou que “o prejuízo com a suspensão total do evento será desproporcional ao benefício que reverterá em favor da municipalidade”, já que “é notória a movimentação da economia local, durante esses festejos”.

O Tribunal de Justiça da Bahia havia acatado um pedido do Ministério Público para cancelar o “Festival da Banana”. Conforme o MP-BA, o orçamento da festa estava em torno de R$ 2,3 milhões, o que corresponde a 40% do que o município destinou à área da saúde durante todo o ano passado. Além disso, o órgão questionou que houve baixo investimento para recuperação da cidade após enchentes que deixaram moradores desabrigados no fim de 2021.

