Irmão de Rodrigo Mussi relembra frase chocante que ouviu da mãe

Diogo Mussi, irmão do ex-BBB Rodrigo Mussi, voltou a falar na última sexta-feira (3) sobre a relação complicada com a mãe.

Em conversa com seus seguidores no Instagram, um deles questionou quando ele havia decidido romper com a matriarca.

“No momento em que descobri o que era amor próprio. Coincidência ou não, foi no mesmo dia em que ela me disse: ‘quero você morto ou debaixo de uma ponte’”, disse Diogo pelos stories.

O irmão do ex-BBB afirmou ainda que a internação de Rodrigo após o grave acidente de carro foi o momento mais difícil de sua vida. “O acidente do meu irmão me acertou em cheio. O gravíssimo estado que ele estava, o nascimento do Luca [seu filho] próximo, meus processos, start up, obra da nossa casa. Ter que dar conta de tudo, cuidar de tudo, de todos e não desabar. Não desistir. E não perder a fé de que tudo iria ficar bem.”

Expulsos de casa

Na quarta-feira (1º), Diogo já havia começado a falar sobre a mãe em seu perfil nas redes sociais, lembrando da época em que ele e os irmãos foram expulsos de casa.

Internautas perguntaram por meio da caixinha de perguntas o que aconteceu para a mãe não querer ficar com os filhos. “Entendo que houve abandono da maternidade e acabamos sendo um fardo para ela. O narcísico não é capaz de olhar para ninguém além de si mesmo”, respondeu Diogo.

Ele também afirmou que a mãe tentou entrar em contato quando soube do grave acidente de carro sofrido pelo ex-BBB. “Ela apareceu no hospital na sexta-feira à noite. O Rod deu entrada no HC na madrugada de quarta-feira para quinta-feira. Foi visitá-lo algumas vezes. Complicado. Comigo, pelo menos, não há a menor chance de relação”, disse.

Após a expulsão, os três irmãos - Diogo, Rodrigo e Rafael - foram morar com o pai, início de mais uma fase difícil. “Eu não me dava muito bem com ele, pois não aceitava a mulher dele. Acabei me mudando bastante, morei com amigo, com minha avó. No fim, nosso pai faleceu e deixou tudo o que tinha para a mulher. Depois de oito anos, consegui vencer na Justiça e trazer para mim e para meus irmãos os nossos direitos”, afirmou Diogo.

O assunto em torno da discórdia familiar rendeu, e Diogo foi questionado se ele e os irmãos pensam em perdoar a mãe. “Só posso responder por mim. Nunca! Never! Nunca, só que em inglês”, enfatizou.

