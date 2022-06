‘Doutor Estranho 2’ chega à Disney Plus este mês

Depois de uma estreia de sucesso nos cinemas, ‘Doutor Estranho no Multiverso da Loucura’ finalmente chegará ao streaming. A Disney Plus confirmou que o filme chegará ao catálogo dia 22 de junho.

Após os acontecimentos de ‘WandaVision’ e ‘Homem-Aranha: Sem Volta para Casa’, ‘Doutor Estranho no Multiverso da Loucura’ segue Doutor Strange e outros super-heróis protegendo America Chavez (Xochitil Gomez), uma adolescente com a capacidade de cruzar dimensões do multiverso.

Com a ajuda de seu amigo e agora Feiticeiro Supremo Wong (Benedict Wong), Strange procura Wanda Maximoff (Elizabeth Olsen) para ajudá-lo a navegar pelo multiverso, sem saber que ela pode ter intenções diferentes das dele. Acrescente a estes ingredientes a propensão de Raimi para o horror e você terá uma receita para o sucesso arrepiante!

Para marcar a ocasião, um novo comercial online foi lançado com o elenco do filme. “É uma história que conectará o MCU em novas dimensões que você nunca imaginou ser possível”, disse o ator Benedict Wong no clipe de um minuto. “Com reviravoltas enlouquecedoras que farão você quebrar a cabeça em busca de respostas”, a mais nova estrela da Marvel, Xochitl Gomez, provocou ainda mais os fãs.

‘Doutor Estranho no Multiverso da Loucura’ foi lançado nos cinemas brasileiros em 4 de maio e arrecadou mais de $ 800 milhões de dólares em todo o mundo. O diretor Sam Raimi trouxe sua marca de horror para o MCU, pois a sequência desbloqueia o multiverso e amplia ainda mais seus limites.

A sequência marca o retorno de Raimi ao universo Marvel depois de dirigir a trilogia Homem-Aranha, com Tobey Maguire no papel principal. O roteiro é escrito por Michael Waldron, que trabalhou anteriormente na série ‘Loki’, estrelada por Tom Hiddleston.

O chefe do Marvel Studio, Kevin Feige, atua como produtor e Louis D’Esposito, Victoria Alonso, Eric Hauserman Carroll, Scott Derrickson e Jamie Christopher, todos atuam como produtores executivos.