Conheça mais sobre Érika, personagem que vai mexer com Zé Lucas em ‘Pantanal’

O remake da novela “Pantanal” entrou em uma nova fase e novos personagens estão surgindo a cada semana. Em breve, a vida de José Lucas, personagem vivido pelo ator Irandhir Santos, vai acabar sendo abalada pela chegada de uma nova mulher.

Nos próximos capítulos do folhetim, a jornalista Érika, interpretada por Marcela Fetter, vai chegar com tudo e mudar tudo aquilo que o filho de José Leôncio (Marcos Palmeira) tinha imaginado para sua vida nas fazendas do pai.

Uma das principais mudanças será na vida amorosa do personagem, que estará vivendo um relacionamento com Juma (Alanis Guillen). Neste momento, a menina-onça terá terminado o romance com Jove (Jesuíta Barbosa) e terá se rendido aos encantos do irmão mais velho do protagonista de “Pantanal”. José Lucas também terá vivido um romance relâmpago com Irma (Camila Morgado).

Desconhecida de todos os moradores do Pantanal, Érika viaja à região para fazer uma reportagem sobre a cultura e produção sustentável do local e durante o trabalho acaba conhecendo o filho de José Leôncio e acabará sendo mais um contatinho do peão. Neste momento, Zé Lucas do Nada terá três pretendentes (Juma, Irma e Érika).

Depois de um tempo, a jornalista vai embora, mas volta ao Pantanal ao descobrir que está grávida. Neste momento, ela viaja com o pai , o deputado Ibraim (Dan Stulbach), para informar o peão.

Irandhir Santos na segunda fase de "Pantanal" (Divulgação/Globo)

Por fim, José Lucas é colocado contra a parede e terá que se casar com a filha do deputado, que na primeira versão da novela foi interpretada pela atriz Gisela Reimann. O casamento não acontecerá, já que o peão descobre que a gravidez foi uma farsa para conquistar a fortuna de José Leôncio.

O remake da novela “Pantanal” é desenvolvido pelo autor Bruno Luperi e baseado na produção original de Benedito Ruy Barbosa, exibida na extinta TV Manchete, em 1990.

