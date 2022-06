Arthur Aguiar adia turnê para fazer cirurgia; entenda

O vencedor do “BBB 22″, Arthur Aguiar, informou na última sexta-feira (3) que terá de cancelar sua turnê para operar uma hérnia inguinal.

Arthur já sabia do diagnóstico antes mesmo do início do reality show da TV Globo, mas preferiu se submeter à cirurgia após o fim do programa.

A ideia era realizar a operação quando a turnê terminasse, mas os planos tiveram de ser revistos. Isso porque a dor foi aumentando nos últimos tempos, e o médico aconselhou que a cirurgia fosse feita o mais rápido possível.

O artista também fará uma cirurgia no nariz.

Um comunicado foi divulgado nas redes sociais. Confira o texto na íntegra:

Vocês devem ter notado que eu estou ausente das redes sociais. É muito doloroso ter que falar sobre isso nesse momento, relutei MUITO, mas acredito que os planos de Deus são maiores que os meus.

Após o programa, com a rotina agitada e esforços físicos, fora e dentro da casa, um quadro de saúde que eu descobri antes de entrar no BBB, uma hérnia inguinal, se agravou. Pra resumir: Eu já sabia que tinha essa condição e precisava operar, escolhi entrar no programa e operar depois. Ao sair do Big Brother minha turnê estava marcada e mais uma vez adiei a cirurgia. Comecei a ensaiar e, desde então, ela vem piorando muito, progressivamente!

A dor vem aumentando e eu vinha conversando com meu médico, tentando adiar a cirurgia o máximo possível, mas, infelizmente, com a piora rápida ele pediu para eu operar antes da turnê porque uma complicação mais grave pode acontecer devido aos movimentos e esforços envolvidos em todo o processo, e a situação será infinitamente maior.

Respeitando o direcionamento médico, farei uma cirurgia para colocar essa hérnia no lugar com o auxílio de uma tela. Já estou fazendo todos os exames necessários e em breve irei operar para evitar a piora do quadro. Por esse motivo, é com dor no coração que comunico que, infelizmente, terei que adiar minha turnê. Vou aproveitar para fazer outra cirurgia que preciso no meu nariz, que também tem me atrapalhado a cantar e respirar ao dormir.

Estou muito triste com isso, porque vocês sabem que essa turnê é um grande sonho, É O SONHO DA MINHA VIDA. Estava dando tudo de mim para entregar esse presente pra vocês, preparando tudo com muito carinho, tudo pensado nos mínimos detalhes… mas no momento eu preciso priorizar a minha saúde e estar 100% bem para entregar tudo o que vocês merecem.

Farei essas duas cirurgias e por esse motivo nossa turnê será adiada. Prometo que voltarei FORTE COMO NUNCA! Amo vocês.

LEIA TAMBÉM: