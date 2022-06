Após polêmica com filho adotivo, Carol Nakamura faz declaração de amor ao marido

A bailarina Carol Nakamura fez uma declaração de amor ao marido, o ator Guilherme Leonel, em seu perfil no Instagram neste sábado (4). A postagem acontece após a polêmica envolvendo a decisão do filho adotivo do casal, Wallace, de 11 anos, de voltar a morar com a mãe biológica.

“Nunca vou esquecer o quanto vc é importante pra mim. Me conhece em cada detalhe. Obrigada sempre. Te amo @euguileonel”, escreveu Carol na legenda de uma foto em que os dois aparecem de mãos dadas.

Nos comentários, a famosa recebeu mensagens carinhosas. “Amo vocês. Força!”, “Lindezas. Que Deus abençoe vocês sempre” e “Vocês são incríveis demais” foram algumas das menções feitas pelos seguidores.

Críticas nas redes

Carol Nakamura foi alvo de críticas nas redes sociais nesta semana após anunciar que seu filho adotivo decidiu voltar a morar com a mãe biológica. A bailarina chegou a afirmar que o menino estava “safado” e “sem vergonha” por não respeitar regras e não querer ir à escola.

Filho adotivo de Carol Nakamura resolve voltar para mãe biológica (Reprodução/Instagram)

“Tive que respeitar a vontade dele. Estava safado. Ele já tinha entendido que eu não tinha a guarda dele. Se a gente brigasse ou colocasse de castigo ou chamasse a atenção, ele queria ir para a casa da mãe. E, se a mãe fizesse o mesmo, ele vinha para cá. E nisso, faltando na aula. Não tem outra palavra, ele estava sem vergonha”, disse em seus stories no Instagram.

Guilherme, por sua vez, postou uma foto da criança saltando na praia. O ex-participante do reality “De Férias com o Ex” publicou um texto lamentando a decisão do menino. “Mas, o que prezamos é a felicidade dele, mesmo sabendo que dificilmente terá um futuro”, escreveu.

As palavras de Carol Nakamura e do marido não caíram bem, e muitos internautas demonstraram sua insatisfação nas redes sociais.

O casal conheceu o menino em 2019 durante serviço comunitário em um lixão no Rio de Janeiro.

