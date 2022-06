Agora é oficial: Shakira e Piqué confirmam separação

A cantora Shakira e o jogador de futebol Gerard Piqué anunciaram a separação após 12 anos de relacionamento. De acordo com o jornal “El País”, ambos emitiram comunicado em que pedem “respeito à privacidade”.

“Lamentamos confirmar que estamos nos separando. Pelo bem-estar de nossos filhos, que são nossa máxima prioridade, pedimos respeito à privacidade. Agradecemos a compreensão”, diz o texto.

Os rumores em torno da separação começaram na última quarta-feira (1º), após o jornal “El Periódico” afirmar que a cantora teria flagrado uma traição do então parceiro.

A história movimentou a internet. Diversos usuários invadiram as redes sociais de Piqué e deixaram comentários em apoio a Shakira, repudiando a suposta infidelidade.

Por meio do Instagram, por exemplo, em diversos idiomas, os internautas escreveram:

“Como você pode pensar em trair Shaki?”;

“Por que você fez isso com Shakira?”;

“Espero que Shakira consiga outro e nunca te perdoe. Trair Shakira a mulher completa do planeta”;

“Por 3 segundos, uma linda família se perde”;

“Quando o relacionamento com Shakira começou eu sabia que aquele homem não era para ela, como fã eu desejo o melhor para ela, porque eu a vi feliz. Hoje eu desejo que ela vire essa página o mais rápido possível, que fique com a única coisa boa (os filhos)”;

“Infiel”;

“Mulherengo”.

Shakira, de 45 anos, e Piqué, 35, são pais de Milan e Sasha, de 9 e 7 anos respectivamente. O casal se conheceu durante as gravações do clipe da música “Waka Waka”, tema da Copa do Mundo de 2010. Eles nunca chegaram a se casar oficialmente.

Sucesso na vida profissional

Em meio à crise pessoal, Shakira comemora, por ouro lado, um importante marco em sua carreiro: ela superou 1 bilhão de streams da música “Hips Don’t Lie” (ft. Wyclef Jean) no Spotify.

Com a nova marca, a canção entra para o Billions Club, que traz uma lista diversa incluindo artistas como Olivia Rodrigo, Bruno Mars e Danny Ocean.

