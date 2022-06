Thais Fersoza faz desabafo na web e se declara a Michel Teló, isolado com covid

A atriz Thais Fersoza usou sua conta no Instagram para expressar a saudado do marido, o cantor Michel Teló, isolado após testar positivo para a covid-19.

“Saudade do seu beijo... do seu abraço”, escreveu Thais na legenda de uma foto na qual aparece bem juntinha com o amado.

A atriz desabafou sobre os dias difíceis impostos pela doença e aproveitou para agradecer as energias positivas dos fãs.

“Fiquei preocupada, chateada, exausta? Sim, mas o mais difícil é a ausência... do beijo, do cheiro, das conversas, da companhia, do abraço... Foi mal o desabafo, gente.. mas é f#d@, viu?. Como eu tenho dito, a vibe do vírus, tirando o vírus em si, é bem ruim... saco! Mas já estamos na reta final! E graças a Deus está (e ficará cada dia mais) tudo bem! Obrigada a todos pelas mensagens de carinho, orações e vibrações positivas! #DeusNoComandoSempre. Te amo infinito marido!”, publicou Thaís Fersoza.

Michel Teló respondeu a esposa também pelas redes: “Muita saudade, minha gatinha. Você tá sendo guerreira demais, segurando todas as pontas! Uma loucura. Mas graças a Deus, já tá terminando. Te amo infinito”.

Seguidores da atriz se manifestaram nos comentários do post. “Eu me inspiro no amor de vocês! Deus abençoe muito”, “Vai ficar tudo bem em breve” e “Que Deus continue cuidando de vocês” foram algumas das menções.

Ana Maria Braga com covid

A apresentadora Ana Maria Braga também está em isolamento por conta da covid-19.

Ana Maria Braga está com covid-19 mais uma vez Globo (Reprodução)

A loira chegou a se ausentar do “Mais Você” na semana passada devido a sintomas de gripe. Inicialmente, ela havia estado negativo para o coronanírus.

Na segunda-feira (30), porém, o repórter Fabrício Battaglini revelou que a apresentadora refez o exame e testou positivo por fim. A repórter Thalita Morete também está doente.

Fabrício garantiu que Ana Maria passava bem e pediu que os telespectadores redobrassem os cuidados mediante o novo aumento de casos no Brasil. “A Ana não veio para cá na quinta-feira porque tinha apresentado sintomas de gripe. Ela fez dois testes, como manda nosso protocolo, e deram negativo, mas, ainda assim, ela estava gripada, não acordou bem e decidiu não vir trabalhar. Ela decidiu fazer o terceiro teste e, infelizmente, deu positivo. Então, ela está lá, está se cuidando e está super bem, gente! Fiquem tranquilos”, disse.

Ana Maria Braga já havia sido contaminada pela covid-19 em julho de 2021. Com as duas doses da vacina na ocasião, ela se recuperou bem.

