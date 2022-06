‘Stranger Things’: A verdade sobre Kate Bush, a cantora que Max ouve na nova temporada

A trilha sonora de ‘Stranger Things’ chama a atenção pelo saudosismo e pelo grau de contemporaneidade simultaneamente. Desde a primeira temporada de ‘Stranger Things’ ao conhecer os irmãos Byers, todos ouvimos ‘Should I Stay or Should I Go’, da banda The Clash, inúmeras vezes e, nesta temporada, temos outro som marcante.

Em um dos episódios da temporada 4 - parte 1, Max (Sadie Sink) enfrenta o vilão Vecna, um sinistro demônio dos sonhos que está sempre muito irritado. É uma das cenas mais assustadoras da série até hoje.

Vecna tem o poder de atormentar as pessoas com sentimentos de culpa e vergonha, levá-las a entrar em um transe assustador e usar seus piores medos e inseguranças para destruí-las.

A boa notícia é que os afetados pelo vilão podem reaver sua consciência com a ajuda de uma determinada música. Essa possivelmente é a defesa de Max, que ao passar por tempos difíceis desde que seu meio-irmão Billy (Dacre Montgomery) morreu, ouve com certa frequência Kate Bush, cantora britânica do pop alternativo. Mais especificamente, a música que acompanha a garota é o clássico dos anos 1980 ‘Running Up That Hill’.

Kate Bush alcançou o sucesso no final dos anos 70, aos 19 anos, e como Max, tinha seu próprio ritmo, sendo imune às tendências, sem se deixar intimidar pelas regras e sem o fardo das expectativas.

No Reino Unido acumulou 25 singles no top 40, incluindo sua estreia, ‘Wuthering Heights’, de 1978, que fez dela a primeira artista do gênero feminino a atingir o primeiro lugar com uma música de sua própria composição. Essa é uma das músicas mais famosas de Bush, junto com ‘Running Up That Hill’, de seu elogiado álbum de 1985, ‘Hounds of Love’.

Max, em busca de seu caminho de volta, após os eventos dolorosos, ouve Kate Bush na tentativa de escapar da ação de Vecna.

No final do quarto episódio, Lucas (Caleb McLaughlin) e seus amigos colocam seus fones de ouvido e sua fita ‘Hounds of Love’ em seu Walkman, na tentativa de trazê-la de volta.

Sua música favorita tem sido uma fonte de conforto, mas, mais importante, uma fonte de força. Só isso pode mantê-la a salvo das garras de Vecna, o causador de toda sua confusão e dor.